Las dudas sobre el futuro de Seijas en Santa Fe y la oferta que tendría en Colombia

Independiente Santa Fe atraviesa una difícil situación luego de sentenciar su eliminación en la Liga Betplay y el presente adverso en la Copa Libertadores donde ha tenido numerosos inconvenientes logísticos y desamparado por los resultados. Ya se han levantado rumores sobre el futuro del entrenador y algunos jugadores.

Además de Daniel Giraldo, quien tiene varias ofertas en Colombia y el exterior por su alto nivel en Santa Fe, otro jugador que podría abandonar las toldas del club es Luis Manuel Seijas, situación que ha generado controversia.

Seijas es uno de los últimos ídolos que hay en el plantel de Santa Fe y su contrato vence en junio, desde el club han filtrado que no seguiría en la institución; es decir, no lo renovarían, y eso ha despertado el malestar entre algunos hinchas que no lo quieren sacar por la puerta de atrás y otros que cuestionan su rendimiento de los últimos meses.

Si Seijas no renueva con Santa Fe, será jugador libre en el mercado de fichajes y se habla de un interés de Luis Fernando Suárez por llevarlo a Atlético Bucaramanga. En Santa Fe nadie se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación esperando el desarrollo de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Cabe señalar que Luis Manuel Seijas tuvo una renovación el año anterior en plena pandemia cuando recién se recuperaba de una lesión; ahí él cedió una importante reducción salarial para quedarse en Santa Fe y Eduardo Méndez lo aceptó. Finalizando el año anterior tuvo un buen remate de temporada, pero en 2021 ha perdido continuidad con Hárold Rivera.

Luis Manuel Seijas ha tenido tres ciclos en Santa Fe desde 2008 hasta ahora; en esos periodos ha ganado 1 Copa Colombia, 1 Liga, 1 Superliga y 1 Copa Sudamericana.