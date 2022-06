"Las finales se ganan así no se jueguen bien": Alex Mejía advierte al Deportes Tolima

Nacional espera por la primera final de la Liga Betplay. El conjunto verdolaga sabe que tendrá un complicado reto ante el Tolima de Hernán Torres y la plantilla verde ya planea lo que será la primera parte de la serie que definirá al primer campeón del año.

Previo al duelo que se jugará este miércoles 22 de junio en Medellín, algunos jugadores del cuadro verdolaga hablaron de sus sensaciones antes del partido. Alex Mejía, referente del 'rey de copas' señaló los retos de su equipo y el deseo de sumar un nuevo título.

Sobre la manera de enfrentar la serie

“Estamos cerca del objetivo. En las finales la inteligencia es fundamental y Nacional está acostumbrado a éstas instancias… Hay que saber identificar el momento de presionar, de jugar, de incomodarlos. Con Tolima no hay nada personal, queremos ser campeones y ganar una nueva estrella”.

Y añadió: “Utilizar variantes porque ellos arman un bloque bajo que se hace fuerte. Hay que nivelarles la parte física. Estamos felices por volver a una final. Nacional llevaba cuatro años sin gozar esto y vamos a aprovechar la oportunidad. Que nosotros desde la cancha podamos retribuir lo que van a dar ellos (hinchas) desde la tribuna”.

El momento físico del equipo

“Nosotros terminamos bien físicamente porque la repatriación de espacios ha sido buena a la hora de presionar. En la zona de volantes hay muy buena marca con Gómez y Duque más las alternativas. Hemos sido soporte en defensa y ataque. Esta semana será importante para terminar de recuperar jugadores. Las molestias (físicas) son normales por los partidos y viajes, pero creo yo que salvo Nelson, todos vamos a estar aptos para jugar”.

La posibilidad de sumar un nuevo título con Nacional

“Muchas veces las finales se ganan así no se jueguen bien. Se puede ganar con un gol, poniéndose el overol y al otro día, ¿Quién te va a decir: “No jugaste bien”? Queremos darle la posibilidad a Gio Moreno de retirarse ganando un título”.

“Han sido positivas las experiencias en Nacional, estoy feliz. No he tenido tanta continuidad pero lo he vivido como si estuviera adentro, ayudando a los compañeros. Un grupo que se ha hecho fuerte a la hora de estos momentos después de un inicio difícil”, añadió.

Por ahora, los verdolagas esperan revertir la mala racha en los últimos duelos directos frente al conjunto pijao. Nacional disputo su última final de liga en 2018 y terminó cayendo ante los tolimenses en la tanda de penaltis.