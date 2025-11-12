Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 15:37
Las razones por las que Chicó vs Millonarios será a puerta cerrada
El juego en La Independencia de Tunja corresponde a la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II.
El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, correspondiente a la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II, se disputará este miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m. en el estadio La Independencia de Tunja. El compromiso se jugará a puerta cerrada por decisión del Comité Local de Seguridad, según informó el club boyacense mediante un comunicado oficial.
De acuerdo con Boyacá Chicó, la medida fue “una decisión forzada por criterios ignorados”, ya que el Comité habría impuesto exigencias logísticas y de seguridad con incrementos superiores al 280 % en los costos habituales. Ante la imposibilidad de asumir esos gastos, el club se vio obligado a aceptar el juego sin público.
El equipo de Tunja sostuvo que la clasificación del encuentro como de alto riesgo no se ajusta a la realidad, pues tanto Chicó como Millonarios están eliminados y no jugarán los cuadrangulares. Además, señalaron que el partido no representa una alta afluencia de hinchas ni condiciones que justifiquen una medida tan estricta.
Boyacá Chicó aseguró que presentó cinco alternativas para permitir la entrada parcial de aficionados, como habilitar solo una tribuna o reducir el aforo al 50 %. Sin embargo, todas fueron rechazadas por el Comité Local, sin una explicación técnica clara.
El club también denunció que las decisiones fueron tomadas sin suficiente participación de sus representantes. Según el comunicado, la sesión donde se aprobó el cierre tuvo votación desigual y la Alcaldía de Tunja reconoció la ausencia de consenso.
NO habrá prensa en el partido Chicó vs Millonarios
La determinación no solo afecta a los hinchas, sino también a los medios de comunicación. La jefe de prensa de Boyacá Chicó confirmó que no habrá prensa en el partido de esta noche, debido a que “no puede haber nadie en tribuna”. Habitualmente, los periodistas se ubican en Occidental, pero en esta ocasión el acceso estará totalmente restringido.
Asimismo, la vocera aclaró que la decisión no es responsabilidad del club, y que incluso los jugadores que no están convocados tampoco podrán ingresar al estadio, solo lo harán los directivos y el personal autorizado para el desarrollo del encuentro.
La dirigencia del equipo lamentó el impacto social y económico de la medida, que impide la presencia de hinchas y periodistas, y reiteró su llamado a las autoridades para que en el futuro se eviten decisiones que terminen castigando a la afición.
Comunicado N° 009 del 2025 pic.twitter.com/sNpO8JfzQv— BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) November 12, 2025
Fuente
Antena 2