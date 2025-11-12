Las razones por las que Chicó vs Millonarios será a puerta cerrada

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, correspondiente a la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II, se disputará este miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m. en el estadio La Independencia de Tunja. El compromiso se jugará a puerta cerrada por decisión del Comité Local de Seguridad, según informó el club boyacense mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con Boyacá Chicó, la medida fue “una decisión forzada por criterios ignorados”, ya que el Comité habría impuesto exigencias logísticas y de seguridad con incrementos superiores al 280 % en los costos habituales. Ante la imposibilidad de asumir esos gastos, el club se vio obligado a aceptar el juego sin público.

El equipo de Tunja sostuvo que la clasificación del encuentro como de alto riesgo no se ajusta a la realidad, pues tanto Chicó como Millonarios están eliminados y no jugarán los cuadrangulares. Además, señalaron que el partido no representa una alta afluencia de hinchas ni condiciones que justifiquen una medida tan estricta.

Boyacá Chicó aseguró que presentó cinco alternativas para permitir la entrada parcial de aficionados, como habilitar solo una tribuna o reducir el aforo al 50 %. Sin embargo, todas fueron rechazadas por el Comité Local, sin una explicación técnica clara.