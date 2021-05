Las tres ciudades que maneja Millonarios para enfrentar a Junior

Luego que la Alcaldía Mayor de Bogotá restringiera el préstamo de los estadios El Campín y Techo para que los clubes capitalinos como Millonarios, Santa Fe y La Equidad jugaran sus respectivos torneos durante el mes pasado, la entidad distrital, en cabeza de Claudia López, indicó que la medida sigue vigente: “El fútbol estaba suspendido en Bogotá y sigue suspendido. No tenemos capacidad para la vida, mucho menos para el fútbol”.

Por tal razón, a los equipos bogotanos les toca seguir jugando fuera de la capital colombiana. Millonarios ya empezó a revisar en que ciudad podrá enfrentar las semifinales de la Liga Betplay ante Junior. Entre las posibilidades de los directivos del club ‘albiazul’ están tres estadios que podrán recibir al equipo de Alberto Gamero.

Le puede interesar: ¿Para qué pedimos sedes si no cumplimos? 35 años después del Mundial, ahora a tirar la Copa América

¿Cuáles son las opciones de sede que maneja Millonarios para enfrentar a Junior?

Las ciudades que manejan los directivos ‘azules’ son Tunja, Manizales o Pasto, pero aún no hay una versión oficial, por lo que se deberá esperar que dicen las respectivas alcaldías. En la anterior oportunidad Tunja no prestó el estadio La Independencia por el alto índice de contagios de covid-19 que se presentó durante el mes de abril. Aunque la idea de Millonarios es aprovechar el clima frío para recibir a Junior, también otra opción es poder jugar en Zipaquirá, como lo hizo en La tercera fecha de la Liga Betplay ante Once Caldas.

Vea también: ¿Por qué Jersson González aprueba la llegada de Osorio al América?

Como última opción estaría el Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el cuadro 'albiazul' hizo las veces de local ante el América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final del presente torneo. Por el momento, se manejan esas opciones, pero se deberá esperar un comunicado oficial por parte del club ‘embajador'.