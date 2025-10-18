Las tres veces que la Selección Colombia ha sido podio de un Mundial

La Selección Colombia volvió a escribir una página en el fútbol mundial. Este sábado, la Tricolor se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub 20 masculino tras vencer a Francia, sumando así una nueva página dorada para el balompié nacional.

Puede leer: Frank Fabra llegaría a un histórico del fútbol colombiano en 2026

El equipo dirigido por César Torres tuvo un torneo brillante. Fue primero de su grupo, dejó en el camino a Sudáfrica en octavos de final, eliminó a España en cuartos y solo cayó ante Argentina en las semifinales. En el duelo por el tercer lugar, mostró carácter y venció a Francia, asegurando un lugar en el podio.

Esta no es la primera vez que Colombia celebra una hazaña similar en un Mundial juvenil. En 2003, la Selección Sub-20 también alcanzó el tercer puesto en el torneo disputado en Emiratos Árabes Unidos.

Aquel equipo, que tenía figuras como Abel Aguilar, fue segundo del grupo D, superó a Irlanda en octavos, derrotó al anfitrión Emiratos Árabes en cuartos y cayó ante España en semifinales. En el juego por el tercer lugar, la Tricolor venció nada menos que a Argentina.