Las tres veces que la Selección Colombia ha sido podio de un Mundial
La Tricolor se quedó con el tercer lugar del Mundial sub 20 en 2025.
La Selección Colombia volvió a escribir una página en el fútbol mundial. Este sábado, la Tricolor se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub 20 masculino tras vencer a Francia, sumando así una nueva página dorada para el balompié nacional.
El equipo dirigido por César Torres tuvo un torneo brillante. Fue primero de su grupo, dejó en el camino a Sudáfrica en octavos de final, eliminó a España en cuartos y solo cayó ante Argentina en las semifinales. En el duelo por el tercer lugar, mostró carácter y venció a Francia, asegurando un lugar en el podio.
Esta no es la primera vez que Colombia celebra una hazaña similar en un Mundial juvenil. En 2003, la Selección Sub-20 también alcanzó el tercer puesto en el torneo disputado en Emiratos Árabes Unidos.
Aquel equipo, que tenía figuras como Abel Aguilar, fue segundo del grupo D, superó a Irlanda en octavos, derrotó al anfitrión Emiratos Árabes en cuartos y cayó ante España en semifinales. En el juego por el tercer lugar, la Tricolor venció nada menos que a Argentina.
Cuando Colombia quedó subcampeón de un Mundial de Fútbol
El otro gran logro del fútbol colombiano llegó en 2022, cuando la Selección Femenina Sub-17 se convirtió en subcampeona del mundo en India. Las dirigidas por Carlos Paniagua firmaron un torneo memorable, siendo primeras de su grupo, venciendo a Tanzania en cuartos y superando a Nigeria en semifinales.
En la final, se encontraron nuevamente con España, el mismo rival que las había vencido en la fase de grupos. Aunque Colombia cayó en el último partido, su actuación fue histórica y marcó un antes y un después en el fútbol femenino nacional.
Tres podios para un país que pocas veces ha sido protagonista internacionalmente en términos futbolísticos no está mal, pues son las ocasiones en que más cerca se ha estado de hacer historia.
Ahora, la intención es que las categorías juveniles de la Selección Colombia continúen reforzando su mentalidad y de a poco trabajen para realmente ganar un título oficial, pues el más importante en la historia lo tiene la absoluta cuando ganó una Copa América (2001) ante pocos rivales de peso.
