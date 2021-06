Las últimas versiones: ¿Cómo va el fichaje de Hugo Rodallega para América?

En medio de un tímido mercado de fichajes en el fútbol colombiano, uno de los equipos que ha generado mayor expectativa es América de Cali con la demorada llegada de Juan Carlos Osorio y la danza de refuerzos que hay en el entorno del elenco escarlata para el segundo semestre donde jugará Copa Sudamericana.

Uno de los rumores más fuertes es el de Hugo Rodallega, delantero colombiano de gran trayectoria en Europa y saliente del Denizlispor de ese país donde no renovará su contrato tras el descenso; es jugador libe y está a la espera de resolver su futuro con américa de Cali en el radar.

La situación no ha tenido mayor avance. Hace unos días Tulio Gómez manifestó que no ha tenido conversaciones recientes con él, peor que no descarta hacerlo en los próximos días; la última vez que conversaron del tema fue hace dos meses y se esperan avances cuando ya América tenga un DT en propiedad.

Por su parte, Hugo Rodallega también dijo hace un par de semanas que Tulio Gómez le hizo una oferta que a él no lo convenció, pero que en sus planes está seguir conversando con el directivo para cumplir su sueño de jugar en América.

Asimismo, cabe señalar que Tulio Gómez comentó que Juan Carlos Osorio no pidió a Hugo Rodallega, pero que el DT en su momento le expresó que lo veía con buenos ojos en caso de darse por sumar un delantero e basta experiencia.