Le dijo no Nacional y Junior: Cano y por qué rechazó las dos ofertas

Cuando se habla de Germán Cano se recuerda al goleador del Independiente Medellín que fue pretendido por varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, el argentino prefirió dedicarle los goles a la parcial del ‘Poderoso de la Montaña’. Aunque hoy en día está en tierras brasileñas jugando con el Vasco da Gama, el atacante se refirió sobre las posibilidades de militar en otras escuadras de la Liga Betplay.

En medio de una entrevista con DirecTV Sports, el ex delantero del DIM indicó que tanto Junior como Atlético Nacional le estuvieron coqueteando, pero no prestó mucha atención, ya que su corazón se inclinaba por la hinchada del ‘rojo de la montaña’.

Le puede interesar: Harold Rivera cree que "Santa Fe tiene que ser más punzante" al momento de anotar

“En su momento Nacional me quiso tener. De Junior también recibí una propuesta y me dieron a elegir hasta el salario", indicó Germán Ezequiel Cano. Asimismo, el delantero dejó claro que “yo soy una persona de muchísimo respeto y de palabra. En su momento dije que si volvía a Colombia, volvía al Medellín; volver a ese equipo que prácticamente di todo por ellos y ellos por mí y ahora me mantengo con esa”.

Hay que recordar que por el momento, Medellín está resolviendo el futuro del uruguayo Matías Mier; James Sánchez y Andrés Cadavid, quienes podrían salir para el segundo semestre del campeonato colombiano. No obstante, Cadavid renovaría, siempre y cuando los directivos y el zaguero arreglen diferencias como lo es la duración del contrato, entre otros aspectos.

Vea también: [VIDEO] El acalorado vainazo de Gonzalo Bergessio en contra de Atlético Nacional

Por otra parte, se conoció también que el DIM quiere ser noticia con el regreso de Felipe Pardo, que en los últimos días ha sonado fuertemente, a pesar de que el delantero manifestó que por el momento no sabe nada oficial por parte del club.