Le recuerdan a Gremio de Brasil lo que debe pagar si quiere a Duván Vergara

A pesar de no estar jugando por una lesión y no mostrar su habilidad dentro de los terrenos de juego, el extremo del América de Cali, Duván Vergara, sigue generando interés desde el fútbol brasileño.

Según trascendió, Gremio quiere contar con Vergara en su plantilla, luego de enfrentarlo en dos oportunidades en la pasada edición de la Copa Libertadores, cuando venció a América en Cali y luego le empató en la ciudad de Portoalegre. Por tal razón, los directivos del ‘Tri’ han preguntado por el cordobés.

Por otra parte, los medios de Brasil manifestaron que el estratega Renato Portaluppi, no ve con malos ojos poder dirigir a Vergara, pero una de las razones que frenarían ese interés es el precio que le puso el bicampeón de Colombia al extremo. Según se ha conocido, América no lo vendería por menos de $4.5 millones de dólares y tendría que ser de contado, puesto que no están interesados en prestar a Vergara, quien ha sido uno de los artífices de los dos últimos campeonatos del elenco vallecaucano.

Mientras tanto, América se sigue preparando para pelear los puestos de clasificación de la Liga Betplay por lo que confía que Vergara esté listo para la jornada 12, donde se disputará el clásico caleño. Por ende, el plantel americano y el estratega, Juan Cruz Real, buscan que Duván esté ‘ok’ para que les dé una mano y conseguir el objetivo que seguir sumando en la tabla.