Léider Preciado y Héctor Búrguez 'calentaron' el Santa Fe vs Millonarios; se cantaron unas verdades

Independiente Santa Fe y Millonarios protagonizan este sábado 26 de octubre una nueva edición del que es el partido con más tradición en el fútbol colombiano; se juega en El Campín en el marco de la fecha 15 de la Liga Betplay. Previo al duelo, dos ídolos hablaron.

Léider Preciado y Héctor Búrguez sostuvieron un diálogo con 'Red+', en donde hablaron sobre el clásico, y la actualidad de cada uno de sus equipos; recordando que el delantero es un ídolo de Santa Fe y el arquero fue un referente de Millonarios.

Allí, en muy 'buena onda', Preciado y Búrguez se dijeron unas cuantas verdades, solo con el fin de 'calentar' el clásico. Esto, teniendo en cuenta que Léider es el goleador histórico de estos partidos 15 tantos -muchos de ellos anotados al golero en mención-, y el uruguayo también ganó unos cuantos partidos a Santa Fe.

"De Búrguez no me acuerdo mucho, lo que más recuerdo son algunos goles que le hice", comentó Léider con su característico tono tranquilo y risa 'pícara'. Eso sí, todo en modo de broma.

Por su parte, el uruguayo Héctor Búrguez comentó que "Léider fue un gran delantero. En los clásicos siempre aparecía", y posteriormente comentó que el delantero "la tocaba poco, pero hacía gol".

Cabe recordar que ninguno de los dos jugadores ganó títulos como futbolista con Santa Fe o Millonarios, pues eran épocas en las que el proyecto deportivo de cada escuadra, no era el mejor diseñado. No obstante, esto no fue impedimento para convertirse en referentes.

Respecto al choque, Santa Fe llega en la segunda casilla de la Liga Betplay con 29 unidades y ya clasificado a los cuadrangulares semifinales; mientras que Millonarios FC aparece en el sexto lugar de la tabla con 24 puntos y luchando por meterse en la próxima ronda.