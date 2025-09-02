Leo Castro anunció drástica decisión en plena renovación con Millonarios

Pasaron seis meses para que Leonardo Fabio Castro volviera a la dinámica con Millonarios, esta vez, junto a Hernán Torres que tomó las riendas. Leo salió lesionado en marzo y ya está listo para jugar. Su regreso estelar podría ser nada más ni nada menos que contra Independiente Santa Fe.

Vea también: Ancelotti cambia todo en Brasil: filtran decisión inesperada

Sin embargo, mientras se esperaba por la vuelta del delantero caucano, Millonarios también estaba buscando asegurar la renovación de Leonardo Castro, dado que su vínculo con la institución albiazul va hasta diciembre de 2025. En ese sentido, las negociaciones ya dieron comienzo entre las partes.

Aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo, al parecer hay disposición del jugador y de Millonarios para sellar la renovación que, en principio, se espera que sea por dos años hasta 2027. Habrá que finiquitar algunos detalles, pero todo indica que hay conversaciones adelantadas para encaminar su vínculo por más tiempo con la institución bogotana.

En medio de los diálogos de renovación, Leonardo Castro anunció un cambio drástico para su futuro que tiene que ver con la nueva agencia de representantes que lo representarán a partir de este momento. La prioridad sería definir su continuidad con el club.

LEONARDO CASTRO CAMBIÓ DE AGENCIA DE REPRESENTACIÓN

En las últimas horas, Top Champ Sport Management, agencia de representación deportiva confirmó la firma de Leonardo Castro. Ahora, el goleador de Millonarios será representado por dicha agencia para definir su renovación con la institución embajadora.

Le puede interesar: James se juega sus opciones: tres clubes que lo quieren al salir del León

Esta agencia se ha encargado de representar a varios jugadores colombianos, principalmente a Daniel Cataño que salió de Millonarios a Bolívar de La Paz. Además, tiene bajo su representación a otros futbolistas colombianos como Carlos de las Salas, Carlos Terán o al mismo Kevin Castaño de Selección Colombia y jugador de River Plate.

Top Champ Sport Management le dio la bienvenida a Leonardo Castro con el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Instagram, “le damos la Bienvenida al Goleador️ del fútbol Colombiano. Estamos felices de que estés con nosotros y completamente seguros de que seguiremos rompiendo redes y Fronteras juntos Leonardo Castro”.

Todo se dio en medio de las negociaciones, habrá que esperar si con este cambio las cosas tendrán trabas para definir su continuidad en Millonarios, o si la nueva representación deportiva acelera dado que en cuestión de tres meses se acabará su vínculo con la institución capitalina.