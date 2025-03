Leo Castro definió su futuro en Millonarios tras perder el clásico

Millonarios no tuvo la mejor presentación en el clásico capitalino, pues el equipo dirigido por David González dejó varias dudas en el estilo de juego que desarrolla el club.

Pese a esto, uno de los puntos fuertes del club lo tiene Leonardo Castro, pues el atacante de Millonarios anotó los dos goles del equipo, pese a que esto no fue suficiente para que Millos igualara el compromiso.

Ahora, en zona mixta el atacante 'embajador' respondió varias preguntas de la prensa y no dudo en hablar sobre su renovación, pues mucho se ha especulado sobre su salida del equipo por el mal inicio de campeonato.

"¿Quién dijo que yo no quería renovar? Yo nunca he salido a decir, el club tampoco ha salido a decir… A veces especulan y ponen palabras en la boca de uno. Quieren formar conflictos donde no los hay", mencionó.

Del mismo modo, Castro fue enfático en su momento en Millonarios y descartó una salida del club aunque se la ha visto molesto al ser sustituido en compromisos clave del club como en el pasado juego ante Águilas Doradas en El Campín.

"Yo en este momento estoy contento en Millonarios y quiero seguir trabajando en Millonarios. En ningún momento he dicho que no quiero renovar ni en Millonarios han dicho que no me quieren renovar", aseguró.

Cambio de chip en Millonarios

Alexander Becerra, técnico encargado de Millonarios ante la sanción de David González, destacó el trabajo que se está logrando dentro del club pese a la derrota ante Santa Fe y aseguró lo difícil de cambiar el 'chip' del equipo.

"Hubo momentos donde el equipo circuló muy bien. Cuando ajustamos lo que hicimos en el plan partido superábamos fácil la presión de ellos. Con el resultado en contra nos empezamos a salir del plan de juego. Estamos totalmente convencidos de que podemos darle la vuelta. Ellos vienen de un proceso muy largo y quitar unos hábitos y patrones de juego no es fácil, con el tiempo lo vamos a lograr. Estoy segurísimo", reconoció.