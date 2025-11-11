Leo Castro entregó buena noticia para Millonarios: se frotan las manos

Millonarios empieza a ultimar detalles para definir la fecha definitiva de la Liga BetPlay frente al Boyacá Chicó en condición de visitante. Sin posibilidades de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales, el equipo dirigido por Hernán Torres jugará por el honor y con la necesidad de mantenerse en una buena posición en la tabla de reclasificación.

Vea también: Luis Javier Suárez confesó detalle que hace sufrir a Lorenzo: “es complicado”

Además del objetivo que tienen en esta última fecha de la Liga BetPlay, la necesidad también está en empezar a definir aspectos para el 2026. Deberán contratar de buena forma para competir en el torneo colombiano y en caso de sellar boleto para una copa internacional, y, con eso en mente, blindaron a figuras.

Uno de ellos es nada más ni nada menos que Leonardo Castro. Millonarios tendrá que armar un equipo alrededor de Leo y de David Mackalister Silva. Sin embargo, en el último tramo las lesiones complicaron a ambos jugadores. En el caso del artillero, en un entrenamiento sufrió una distensión de su bíceps femoral de la pierna derecha.

LA NOTICIA QUE DIO LEONARDO CASTRO PARA EL REMATE DE LA LIGA BETPLAY

Se esperaba que la lesión fuera un impedimento para el delantero Leonardo Castro en estas dos fechas. Lo fue frente a Envigado en la jornada 19 y ante Boyacá Chicó había ilusión. Justamente, el periodista Alexis Rodríguez afirmó que el ex Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pereira regresó a los entrenamientos, superando la lesión.

Habrá que esperar si Hernán Torres lo tendrá en cuenta para este partido que cierra la campaña irregular de la Liga BetPlay 2025-II sin la posibilidad de sellar la clasificación para las fases finales. En caso de no jugar si Torres lo considera, ya cuenta con la confirmación de que Leonardo Castro hará parte del plantel que buscará revanchas en el 2026.

Le puede interesar: Liga BetPlay arde: cinco equipos pelean por el punto invisible

Leonardo Castro no estuvo en gran parte del rentado nacional y quedó en evidencia su ausencia dentro del campo de juego por la poca pegada que tuvieron los delanteros en el equipo. Millonarios carece de un goleador suplente si no está el oriundo de El Tambo, Cauca.

Para el 2026, sin duda alguna, Millonarios tendrá que confirmar a un delantero que pueda alternar con Leonardo Castro cuando el delantero campeón con el Pereira no pueda estar en la cancha. Pero, por ahora, la gran noticia que entregó Leo es que ya está en condiciones para ser de la convocatoria y para ser inicialista contra Boyacá Chicó.