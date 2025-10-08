Leonardo Castro vuelve al gol con Millonarios y ¿Hay renovación?

¿Habrá renovación?

El delantero de Millonarios anotó el gol de la victoria del equipo que enfrentó a América en el Campin, en un duelo que definía el futuro de ambos equipos para lo que queda de liga, el equipo dirigido por Hernán Torres empezó perdiendo con un gran gol de Lucumí pero supo sacar el partido adelante gracias a dos errores del conjunto americano, primero Graterol dejó pasar un balón que parecía fácil y después Bocanegra hizo una mano infantil en el área para que fuera Leo Castro quien anotara desde los doce pasos y le diera la victoria al equipo azul.

Tras el partido fue el mismo delantero quien acompañó al entrenador en rueda de prensa y como siempre que da declaraciones le preguntaron por su renovación a lo que contestó que "el tema va bien, siempre he dicho que la primera palabra la tiene Millonarios y estamos en conversaciones para la renovación" dando así un parte de tranquilidad a la hinchada, además agregó que "estamos terminando conversaciones y creo que muy pronto puede llegar la renovación". Recordemos que en los últimos días se confirmó el cambio de dirección deportiva en el equipo y se dio como prioridad la renovación del jugador, sin embargo, el mismo Castro había dicho que no iba a renovar sino se hacía una planeación seria y justa con lo que es Millonarios para la próxima temporada.