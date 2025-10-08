Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 07:35
Leonardo Castro vuelve al gol con Millonarios y ¿Hay renovación?
El delantero surgido del Pereira volvió a anotar con el equipo embajador frente a América.
Desde la llegada de Leonardo Castro a Millonarios no hay ningún jugador que haya hecho más goles que el delantero para el equipo embajador, se ha destacado como uno de los mejores jugadores no solo del equipo sino también de la liga Betplay y es por esto que la junta directiva de Millos tiene como prioridad la renovación del jugador.
En el partido de anoche en el que volvió al gol tras superar una larga lesión Castro le dio una victoria fundamental al equipo para mantenerlo con vida de cara a lo que será el final del semestre, la clasificación a los cuadrangulares y a torneo internacional por reclasificación.
¿Habrá renovación?
El delantero de Millonarios anotó el gol de la victoria del equipo que enfrentó a América en el Campin, en un duelo que definía el futuro de ambos equipos para lo que queda de liga, el equipo dirigido por Hernán Torres empezó perdiendo con un gran gol de Lucumí pero supo sacar el partido adelante gracias a dos errores del conjunto americano, primero Graterol dejó pasar un balón que parecía fácil y después Bocanegra hizo una mano infantil en el área para que fuera Leo Castro quien anotara desde los doce pasos y le diera la victoria al equipo azul.
Tras el partido fue el mismo delantero quien acompañó al entrenador en rueda de prensa y como siempre que da declaraciones le preguntaron por su renovación a lo que contestó que "el tema va bien, siempre he dicho que la primera palabra la tiene Millonarios y estamos en conversaciones para la renovación" dando así un parte de tranquilidad a la hinchada, además agregó que "estamos terminando conversaciones y creo que muy pronto puede llegar la renovación". Recordemos que en los últimos días se confirmó el cambio de dirección deportiva en el equipo y se dio como prioridad la renovación del jugador, sin embargo, el mismo Castro había dicho que no iba a renovar sino se hacía una planeación seria y justa con lo que es Millonarios para la próxima temporada.
🔵🚀 ¡El clásico fue para Millonarios! ¡Los ‘embajadores’ consiguieron una victoria épica contra América con goles de Dewar Victoria y Leonardo Castro en la jornada 14 de #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/yWsOajUTxG— Win Sports (@WinSportsTV) October 8, 2025
Por ahora Millonarios va por la épica
Si bien el equipo azul se mantuvo con vida gracias a la remontada de anoche todavía las cuentas están muy difíciles para que el equipo se clasifique para la próxima ronda de la liga, prácticamente sin margen de error Millonarios afronta los últimos 6 partidos del semestre como 6 finales. Primero visitará a Pereira para después tener una seguidilla de partidos en Bogotá en los que se medirá con Bucaramanga, Santa Fe y Once Caldas y los dos últimos partidos saldrá de la capital para enfrentar a Envigado y Boyacá Chicó. Un calendario realmente complicado para el conjunto embajador que deberá ganar casi que todos los partidos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos son contra rivales directos que también están peleando por la clasificación.
Fuente
Antena 2