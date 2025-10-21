Leonel Álvarez destapó el gran sueño que tiene con Bucaramanga en 2025

Atlético Bucaramanga se afianzó como líder de la Liga BetPlay después de empatar este martes 21 octubre 1-1 con Millonarios en partido válido por la fecha 16. Con este resultado, el equipo 'leopardo' llegó a 31 puntos y con una diferencia de gol de +14 se consolidó en la primera posición.

Durante el encuentro, el cuadro santandereano demostró dos rendimientos diferentes, teniendo en cuenta que en el primer tiempo no pudo imponer su estilo, pero en la segunda mitad le pasó por encima al rival.

Al respecto, el director técnico Leonel Álvarez se mostró tranquilo por lo visto en el estadio El Campín, pero al mismo tiempo aseguró que Bucaramanga pudo quedarse con la victoria.