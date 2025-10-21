Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 21:23
Leonel Álvarez destapó el gran sueño que tiene con Bucaramanga en 2025
Leonel Álvarez destacó el empate de Bucaramanga con Millonarios en la fecha 16.
Atlético Bucaramanga se afianzó como líder de la Liga BetPlay después de empatar este martes 21 octubre 1-1 con Millonarios en partido válido por la fecha 16. Con este resultado, el equipo 'leopardo' llegó a 31 puntos y con una diferencia de gol de +14 se consolidó en la primera posición.
Durante el encuentro, el cuadro santandereano demostró dos rendimientos diferentes, teniendo en cuenta que en el primer tiempo no pudo imponer su estilo, pero en la segunda mitad le pasó por encima al rival.
Al respecto, el director técnico Leonel Álvarez se mostró tranquilo por lo visto en el estadio El Campín, pero al mismo tiempo aseguró que Bucaramanga pudo quedarse con la victoria.
"En el global del partido, tuvimos que llevarnos los tres puntos. Sabíamos de la importancia del partido, teníamos que venir a sumar. La intención era buscar y convertir el gol de la victoria", dijo.
"Me voy contento por el partido, por la reclasificación, por que no nos sumaron tres puntos y ellos no sumaron para meterse al grupo de los ocho. Sabemos la importancia que nos jugábamos hoy. Hicimos un segundo tiempo bueno y fuimos merecedores para llevarnos el resultado", agregó.
Por otro lado, Leonel Álvarez aseguró que quiere que Atlético Bucaramanga sea un equipo que compita en todos los estadios y escenarios.
"Queremos que Bucaramanga compita en todos los escenarios. Había que dejar frente a Millonarios un mensaje, este es el camino, seguimos soñando con llegar a la final, seguir sumando para estar en certamen internacional a través de la reclasificación", explicó.
Fuente
Antena 2