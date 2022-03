Leonel Álvarez le hace el 'reclamo' a Nacional: “No sé qué pecado tan grave cometí"

Atlético Nacional sigue en búsqueda del que sería su nuevo técnico tras la salida de Alejandro Restrepo por malos resultados. Desde que se dio la salida del estratega, se han rumorado gran cantidad de nombres para llegar al banquillo técnico, pero por el momento no hay nada confirmado.

Uno de los técnicos del FPC que ha venido mostrando sus ganas de dirigir al elenco ‘verdolaga’ desde hace algún tiempo, ha sido Leonel Álvarez, quien ya sabe lo que es quedar campeón con la institución, pues alzo la Copa Libertadores en 1989 y un año más tarde la Interamericana.

A pesar de que actualmente dirige a Águilas Doradas de Rionegro, el exfutbolista en una reciente entrevista indicó que se encuentra “con mucha alegría porque uno suena, pero nunca se me ha acercado nadie” para entablar una conversación real.

Asimismo, Leonel se pregunta el por qué no puede llegar a dirigir al ‘Rey de Copas’: “No sé qué pecado tan grave cometí para que yo sea el único que no pueda llegar a Nacional. Me encantaría, claro que sí. Yo soy profesional y vivo de esto”.

Por otra parte, en Telemedellín agregó que se va a “seguir preparando, porque esto no finaliza acá. Como todo entrenador sueño con poder llegar algún día” a dirigir al otro conjunto paisa, pues ya sabe lo que es dirigir al Independiente Medellín donde sumó dos campeonatos locales.