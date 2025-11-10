Leonel Álvarez le 'roba' jugador a Nacional; el futbolista confirmó el fichaje

Luego de 19 fechas en la presente Liga BetPlay, tres son los equipos que lideran la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos, donde aparece el Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga con 37 unidades, ubicados en ese orden por la diferencia de gol.

Los clubes antioqueños han demostrado su buen momento y son candidatos para pelear el título, sin embargo, el equipo ‘Leopardo’ aparece como un rival difícil de superar y con capacidades para hacerle daño a cualquiera.

Lea también: América pelea Libertadores y Millos espera milagro; Tabla Reclasificación tras fecha 19