Leonel Álvarez le 'roba' jugador a Nacional; el futbolista confirmó el fichaje
El Atlético Bucaramanga reforzará su plantilla para el 2026.
Luego de 19 fechas en la presente Liga BetPlay, tres son los equipos que lideran la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos, donde aparece el Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga con 37 unidades, ubicados en ese orden por la diferencia de gol.
Los clubes antioqueños han demostrado su buen momento y son candidatos para pelear el título, sin embargo, el equipo ‘Leopardo’ aparece como un rival difícil de superar y con capacidades para hacerle daño a cualquiera.
Bucaramanga se fija en un futbolista de Nacional para el 2026
El conjunto dirigido por el técnico Leonel Álvarez, que supo competir de una manera aceptable en la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana de este 2025, ya piensa en lo que será la nómina del próximo año con el objetivo de ser protagonista como lo viene siendo en las últimas temporadas.
Pues bien, Bucaramanga no se descuida y ya tendría acordado un fichaje para el 2026, se trata del delantero Kevin Parra, jugador que pertenece a Nacional, pero que actualmente milita en La Equidad en condición de préstamo.
Kevin Parra jugará en el ‘Leopardo’
Sería el mismo jugador el que soltaría la noticia a los medios de comunicación, fue en zona mixta luego del triunfo del Bucaramanga por 2-1 ante La Equidad, allí, Parra confesó que el próximo estará en la ciudad.
Así las cosas, Leonel Álvarez se fija en un talento surgido en las categorías inferiores de Atlético Nacional, el cual fue cedido a La Equidad en julio de este año, pero que el próximo año vestirá la camiseta del Bucaramanga.
Cabe recordad que el delantero antioqueño de apenas 22 años tuvo una buena regularidad con el equipo verde de Bogotá, sumando 16 partidos disputados y anotando 3 goles en la presente Liga BetPlay.
