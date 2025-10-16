¿Leonel Álvarez llegaría a Atlético Nacional? Presidente reveló todo

Justo después de que se conoció la sanción de la DIMAYOR a Alfredo Morelos que deberá cumplir dos semanas de penalización por la simulación y sus declaraciones contra el Boyacá Chicó, Atlético Nacional convocó a una rueda de prensa para tocar algunos temas, entre ellos, la dirección técnica de la institución.

El presidente Sebastián Arango afirmó al empezar la conferencia que, “sobre el cuerpo técnico destacamos el talento institucional que demuestra con resultados lo que somos capaces de lograr. Atlético Nacional se enorgullece en ratificar al cuerpo técnico actual liderado por Diego Arias e integrado por profesionales de la institución que representan de manera ejemplar el ADN verdolaga”.

Después de mencionar a todo el cuerpo técnico de Diego Arias sostuvo que, “ellos conforman el cuerpo técnico del equipo profesional masculino en los torneos a disputarse en el 2025”. Sin embargo, los nombres como Leonel Álvarez, entre otros entrenadores también salieron a la luz en la rueda de prensa.

Con una gran temporada en Atlético Bucaramanga y con un ADN verdolaga por su trayectoria deportiva, Leonel Álvarez es el que más le gusta a la hinchada. Sebastián Arango cerró la incertidumbre con el nombre de Leonel como una opción en la dirección técnica el próximo año.

¿PODRÍA LLEGAR LEONEL ÁLVAREZ A ATLÉTICO NACIONAL? “ESTÁ EN LA CARPETA”

Evidentemente, esa pregunta alrededor de Leonel Álvarez como una de las grandes posibilidades, Sebastián Arango explicó que no le cierran las puertas a nadie, ni por nacionalidad, dado que se piensa que el club no gusta de colombianos y que no hay una prohibición hacia ningún entrenador, “creo que se ha creado y está muy relacionado con lo que hablamos de los técnicos. No tenemos vetos sobre nadie”.

Acto seguido, habló sobre el hecho de que los técnicos que buscan estén en un banquillo en la actualidad, “depende mucho de los momentos, hay muchos técnicos que en el momento uno tiene que salir a buscar, ese nombre está ocupado y eso hace por defecto que no puedan ser tenidos en cuenta en un proceso en el momento particular”.

Ese candidato que gusta bastante a la hinchada verdolaga ya ocupa un cargo en otra institución y afirmó que, “con Leonel he hablado para invitarlo al evento de leyendas. No hay absolutamente nada en contra de él. Todo lo contrario, toda la gratitud por lo que nos ha dado como institución. No pasa nada misterioso detrás de ese nombre. Ha estado en carpeta como muchos técnicos”.

Posteriormente, indicó que hay muchos nombres en la dirección técnica que pueden gustar, pero que todo se tomará cuando termine el año y la gestión de Diego Arias, “hay muchas carpetas que en diferentes momentos le pueden funcionar a Nacional. Como como muchos nombres han estado sin ningún veto ni prevención”.