Leonel Álvarez respondió al supuesto interés de Nacional: "Ilusionado"

Leonel Álvarez volvió a ser relacionado con Atlético Nacional luego de las declaraciones que entregó en ESPN Colombia, donde fue consultado por el interés del club verdolaga en contar con él como entrenador a partir de 2026. El técnico antioqueño no ocultó su respeto por la institución, aunque aclaró que hoy su mente está puesta en Atlético Bucaramanga.

Nacional se quedó sin técnico a mediados de septiembre tras la salida de Javier Gandolfi, y desde entonces Diego Arias asumió como encargado del equipo, siendo ratificado por la dirigencia hasta diciembre. Aun así, el nombre de Leonel siempre aparece como opción cada vez que el equipo busca un nuevo estratega.

La respuesta de Leonel Álvarez a Nacional

El exfutbolista y campeón con el cuadro antioqueño cuando se desempeñó como futbolista, reconoció que “cualquier entrenador estaría ilusionado con la posibilidad de dirigir a Nacional”, pero reiteró que por ahora no ha habido un contacto formal.

“Estar en carpeta es bueno, pero conmigo no ha hablado absolutamente nadie. En este momento estoy en Bucaramanga y este cuerpo técnico no piensa sino en sacar este tiempo adelante”, expresó el entrenador durante la entrevista realizada en el hotel de concentración en Bogotá previo al choque con Millonarios.