Leonel Álvarez respondió al supuesto interés de Nacional: "Ilusionado"
El Verde sigue buscando técnico pese a que Diego Arias continuará al frente hasta final de año.
Leonel Álvarez volvió a ser relacionado con Atlético Nacional luego de las declaraciones que entregó en ESPN Colombia, donde fue consultado por el interés del club verdolaga en contar con él como entrenador a partir de 2026. El técnico antioqueño no ocultó su respeto por la institución, aunque aclaró que hoy su mente está puesta en Atlético Bucaramanga.
Nacional se quedó sin técnico a mediados de septiembre tras la salida de Javier Gandolfi, y desde entonces Diego Arias asumió como encargado del equipo, siendo ratificado por la dirigencia hasta diciembre. Aun así, el nombre de Leonel siempre aparece como opción cada vez que el equipo busca un nuevo estratega.
La respuesta de Leonel Álvarez a Nacional
El exfutbolista y campeón con el cuadro antioqueño cuando se desempeñó como futbolista, reconoció que “cualquier entrenador estaría ilusionado con la posibilidad de dirigir a Nacional”, pero reiteró que por ahora no ha habido un contacto formal.
“Estar en carpeta es bueno, pero conmigo no ha hablado absolutamente nadie. En este momento estoy en Bucaramanga y este cuerpo técnico no piensa sino en sacar este tiempo adelante”, expresó el entrenador durante la entrevista realizada en el hotel de concentración en Bogotá previo al choque con Millonarios.
Álvarez también contó que ha establecido un buen vínculo con Sebastián Botero, presidente de Nacional. “Nunca había tenido una relación tan cercana con él. Me ha invitado a varios eventos, aunque no he podido ir. Ha habido diálogos y ha querido contar conmigo”, aseguró.
El técnico de Bucaramanga añadió que su prioridad es seguir consolidando el proceso con el club santandereano, que ya aseguró su clasificación a cuadrangulares y busca el ‘punto invisible’ para mantener la ventaja en la lucha por el título de Liga Betplay.
Los objetivos de Leonel Álvarez con Bucaramanga
“La intención es volver a un torneo internacional y pelear por el paso a la final. Todavía tenemos contrato y el cariño que sentimos en Bucaramanga y en Colombia es enorme”, añadió Leonel.
Con sus declaraciones, el estratega dejó abierta la puerta a futuro, pero también puso en claro que por ahora su enfoque está en el cuadro santandereano. “No cualquier entrenador suena para Nacional, y eso lo valoro, pero mi compromiso actual es con Bucaramanga y su gente”, concluyó.
🚨 “No había tenido tanta cercanía con el presidente de Nacional como hoy. Me ha invitado a varios lugares. Hemos tenido diálogos y han querido contar conmigo. Hoy estoy con Atlético Bucaramanga y tengo contrato largo”: Leonel Álvarez en @ESPNColombia— Julián Capera (@JulianCaperaB) October 21, 2025
pic.twitter.com/kSGuilkvW7
