Leonel Álvarez sacó pecho por Bucaramanga tras el 1-0 ante Santa Fe

Leonel Álvarez valoró la victoria 1-0 de Atlético Bucaramanga sobre Independiente Santa Fe en el inicio de los cuadrangulares. El gol de Luciano Pons, al minuto 16, terminó siendo suficiente para sumar los primeros tres puntos.

Puede leer: Francisco López explicó la derrota de Santa Fe contra Bucaramanga

El entrenador destacó la forma en que su equipo interpretó el partido, especialmente en un primer tiempo donde, según él, pudieron haber ampliado la ventaja antes del descanso.

La expulsión de Gustavo Charrupí al minuto 42 cambió el plan, pero Álvarez resaltó la capacidad del grupo para competir con diez hombres y sostener el resultado ante un rival insistente.

“Los muchachos entendieron cómo se tenía que jugar esta clase de partidos. Incluso con diez (jugadores) podríamos haber convertido otro gol”, afirmó el técnico, satisfecho con la entrega del plantel.