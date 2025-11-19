Actualizado:
Leonel Álvarez sacó pecho por Bucaramanga tras el 1-0 ante Santa Fe
El entrenador antioqueño supo interpretar el partido luego de que su equipo se quedó con diez jugadores.
Leonel Álvarez valoró la victoria 1-0 de Atlético Bucaramanga sobre Independiente Santa Fe en el inicio de los cuadrangulares. El gol de Luciano Pons, al minuto 16, terminó siendo suficiente para sumar los primeros tres puntos.
El entrenador destacó la forma en que su equipo interpretó el partido, especialmente en un primer tiempo donde, según él, pudieron haber ampliado la ventaja antes del descanso.
La expulsión de Gustavo Charrupí al minuto 42 cambió el plan, pero Álvarez resaltó la capacidad del grupo para competir con diez hombres y sostener el resultado ante un rival insistente.
“Los muchachos entendieron cómo se tenía que jugar esta clase de partidos. Incluso con diez (jugadores) podríamos haber convertido otro gol”, afirmó el técnico, satisfecho con la entrega del plantel.
Álvarez también tuvo palabras para la afición, a la que consideró clave por el apoyo que dieron en un duelo que requirió máxima concentración. Aseguró que Bucaramanga fue “merecedor de un gran resultado”.
El entrenador elogió además al técnico rival, Francisco López, y pidió mantener la serenidad pese a este primer paso: “Esto recién comienza, tenemos los pies sobre la tierra”.
Sobre la expulsión, reconoció que no la esperaban, pero enfatizó que el equipo estaba preparado para afrontar cualquier escenario y que aún con uno menos generaron opciones claras.
Próximo partido de Atlético Bucaramanga
Finalmente, Álvarez aseguró que el plantel está enfocado en seguir haciendo historia. El próximo reto será el sábado 22 de noviembre contra Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro, un duelo clave en el Grupo B.
