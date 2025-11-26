Actualizado:
Leonel Álvarez se lamentó tras la derrota de Bucaramanga ante Fortaleza: “Golpe duro”
Ahora estos dos equipos se volverán a enfrentar en Bogotá.
La derrota 1-2 frente a Fortaleza dejó un fuerte impacto en Atlético Bucaramanga y así lo reconoció su entrenador, Leonel Álvarez, durante la rueda de prensa posterior al partido disputado este miércoles 26 de noviembre por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales.
Declaraciones de Leonel Álvarez tras Bucaramanga 1-2 Fortaleza
El técnico antioqueño calificó el resultado como un “golpe duro” y aseguró que el equipo no logró sostener la calma necesaria para manejar los momentos críticos del juego. “No tuvimos tranquilidad, lucimos desesperados, muy erráticos en la entrega”, afirmó.
Álvarez también señaló que al equipo le faltó fluidez en la construcción del juego ofensivo. “Nos faltó tener un poco de paciencia y creer en esa sociedad, en esa generación de fútbol”, dijo, dejando claro que hubo desconexiones entre líneas.
A pesar de la frustración por el rendimiento, el entrenador no dudó en reconocer el mérito del rival. “Destacar la valentía de Fortaleza”, expresó, mostrando respeto por el planteamiento y la intensidad del equipo bogotano.
En su reflexión, Álvarez recordó que estas dificultades hacen parte del camino competitivo. “Esto es fútbol y nadie dijo que sería fácil”, comentó, apelando a la resiliencia del grupo para levantarse.
El técnico también se dirigió directamente a la afición, tras un resultado que frenó el impulso del equipo en el cuadrangular. “Estamos golpeados y queremos pedirle disculpas a los hinchas”, señaló con autocrítica.
De cara a lo que viene, el mensaje fue claro: dar la vuelta a la página. “Vamos a pasar ese trago amargo”, concluyó, confiado en que el equipo recuperará su mejor versión.
Próximo partido de Fortaleza contra Bucaramanga
Con esta derrota, Bucaramanga quedó con cuatro puntos, mientras que Fortaleza llegó a tres. Ambos volverán a verse las caras el sábado 29 de noviembre a las 8:00 p. m. en el estadio de Techo, en un partido que promete ser decisivo.
