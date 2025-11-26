Leonel Álvarez se lamentó tras la derrota de Bucaramanga ante Fortaleza: “Golpe duro”

La derrota 1-2 frente a Fortaleza dejó un fuerte impacto en Atlético Bucaramanga y así lo reconoció su entrenador, Leonel Álvarez, durante la rueda de prensa posterior al partido disputado este miércoles 26 de noviembre por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales.

Declaraciones de Leonel Álvarez tras Bucaramanga 1-2 Fortaleza

El técnico antioqueño calificó el resultado como un “golpe duro” y aseguró que el equipo no logró sostener la calma necesaria para manejar los momentos críticos del juego. “No tuvimos tranquilidad, lucimos desesperados, muy erráticos en la entrega”, afirmó.

Álvarez también señaló que al equipo le faltó fluidez en la construcción del juego ofensivo. “Nos faltó tener un poco de paciencia y creer en esa sociedad, en esa generación de fútbol”, dijo, dejando claro que hubo desconexiones entre líneas.

A pesar de la frustración por el rendimiento, el entrenador no dudó en reconocer el mérito del rival. “Destacar la valentía de Fortaleza”, expresó, mostrando respeto por el planteamiento y la intensidad del equipo bogotano.