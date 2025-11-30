Leonel Álvarez sueña con la clasificación de Bucaramanga: "los milagros existen"

Atlético Bucaramanga mantuvo vivas sus opciones de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales a Fortaleza con marcador de 2-0.

Con la victoria, el equipo leopardo llegó a 7 puntos, que lo ponen en la segunda casilla del grupo B, mientras que Deportes Tolima lidera la zona con 10 unidades.

Luego de la victoria, Leonel Álvarez aseguró que el duelo contra Tolima será una final, pero al interior de Atlético Bucaramanga se mantiene la ilusión de conseguir un buen resultado.