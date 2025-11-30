Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 09:16
Leonel Álvarez sueña con la clasificación de Bucaramanga: "los milagros existen"
Leonel Álvarez destacó la victoria de Bucaramanga sobre Fortaleza.
Atlético Bucaramanga mantuvo vivas sus opciones de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales a Fortaleza con marcador de 2-0.
Con la victoria, el equipo leopardo llegó a 7 puntos, que lo ponen en la segunda casilla del grupo B, mientras que Deportes Tolima lidera la zona con 10 unidades.
Luego de la victoria, Leonel Álvarez aseguró que el duelo contra Tolima será una final, pero al interior de Atlético Bucaramanga se mantiene la ilusión de conseguir un buen resultado.
"Tenemos esperanza de jugar bien ante Tolima, conseguir los tres puntos y tener la ilusión de clasificar. Está la ilusión de jugar bien y sumar tres puntos", dijo.
Álvarez agregó que quiere alargar la definición del grupo hasta la última fecha.
"Queremos poner esto hasta el último partido, los milagros existen, mientras exista la manera de competir, hay que hacerlo", dijo.
Por otro lado, el entrenador leopardo destacó la relevancia del atacante Luciano Pons en el plantel.
"Es un jugador que siempre quisiera tener. Lo llenamos de confianza por que es un gran profesional. Hay que hacerle entender que es importante".
Finalmente, Leonel Álvarez explicó que en los próximos días trabajará en recuperar al grupo de jugadores para enfrentar a Deportes Tolima en la fecha 5.
"Hay que analizar el partido, lo importante era ganar. Hay que mejorar situaciones, hay que recuperar los jugadores", afirmó.
Fuente
Antena 2