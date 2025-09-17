Leonel Álvarez y la condición que pide Bucaramanga para dejarlo ir a Nacional

Uno de los nombres que un sector de la hinchada de Atlético Nacional pide para ser el nuevo entrenador del equipo es el de Leonel Álvarez, actual director técnico del Atlético Bucaramanga que viene de empatar 1-1 ante el América de Cali y convertirse así en el líder virtual de la presente Liga BetPlay.

El estratega antioqueño de 60 años, quien en su etapa como futbolista ganó la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional, ha sido tendencia en las últimas horas por ser una de las opciones para asumir el cargo que dejó libre el argentino Javier Gandolfi.

