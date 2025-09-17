Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 21:13
Leonel Álvarez y la condición que pide Bucaramanga para dejarlo ir a Nacional
El nombre del entrenador antioqueño ha sido relacionado con el equipo 'verdolaga'.
Uno de los nombres que un sector de la hinchada de Atlético Nacional pide para ser el nuevo entrenador del equipo es el de Leonel Álvarez, actual director técnico del Atlético Bucaramanga que viene de empatar 1-1 ante el América de Cali y convertirse así en el líder virtual de la presente Liga BetPlay.
El estratega antioqueño de 60 años, quien en su etapa como futbolista ganó la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional, ha sido tendencia en las últimas horas por ser una de las opciones para asumir el cargo que dejó libre el argentino Javier Gandolfi.
La condición para que Leonel Álvarez sea técnico de Nacional
Ante la gran expectativa de conocer el nuevo entrenador del equipo ‘verdolaga’, una información revelada por el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, bajó el entusiasmo de los aficionados de Nacional que tenían la esperanza de ver a Leonel en el banquillo.
Y es que según contó el periodista, Leonel Álvarez no dejará la dirección técnica del Atlético Bucaramanga (por lo menos este año), advirtiendo que el club interesado en los servicios del antioqueño podrá tener cierta chance de realizar propuestas a partir de enero del 2026, teniendo en cuenta también que el traspaso del estratega acarrea el pago de una costosa cláusula de rescisión.
El equipo que quiera a Leonel Álvarez podrá tener alguna posibilidad a partir del 1 de enero de 2026 y pagando la cláusula de rescisión.— Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 17, 2025
Leonel NO dejará al @ABucaramanga este año. pic.twitter.com/dH5IZMC4kB
Nacional ya tendría acuerdo verbal con su próximo técnico
En las últimas horas también se reveló un nombre que estaría muy cerca de ser anunciado, se trata del argentino Pablo Guede, entrenador de 50 años que levantó 4 títulos en el banquillo de Colo Colo entre 2016 y 2018, pero que tiene en su hoja de vida tiene algunas polémicas que involucran encontronazos con jugadores a los que ha dirigido.
Las directivas de Nacional tendrían negociaciones adelantadas con el técnico argentino, así lo confirmó el periodista Juan David Londoño, mencionando incluso que en el transcurso de la semana se espera la llegada del DT a la ciudad de Medellín, sin embargo, otros reportes indican que todavía no está cerrada esta incorporación.
