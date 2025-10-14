Leonel desata polémica: niega salida de referente hacia la selección

Atlético Bucaramanga se sigue robando las miradas en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque sería uno de los primeros clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay tras alcanzar el "número mágico" en la tabla de posiciones, las 30 unidades.

El cuadro 'leopardo' ha hecho una de sus mejores campañas y empieza a recordar lo que vivió en el semestre de apertura de 2023 cuando ganaron su primera estrella de la mano de Rafael Dudamel. En esta ocasión es Leonel Álvarez el estratega al mando de Bucaramanga y que lo está llevando por un camino de victorias que hace brillar de buena manera a sus jugadores, en especial a Aldair Quintana, de quien confesó que no querría que lo llamaran a la Selección Colombia.

¿Por qué Leonel Álvarez no quiere que Aldair Quintana vaya a Selección?

Bucaramanga es actual líder de la Liga BetPlay 2025-II tras una nueva victoria en el marco de la fecha 15 y se considera que ya está clasificado con 30 puntos. La llegada del estratega antioqueño cambió por completo la forma de jugar del equipo, la mentalidad de los jugadores y la relación con los hinchas, los cuales están bastante contentos con el rendimiento del club.

Otro personaje al que tampoco se le puede borrar la sonrisa del rostro es a Leonel Álvarez, quien a pesar de los altibajos que ha tenido desde que asumió el cargo a inicios de la temporada 2025 y en donde sufrió duras eliminaciones de torneos internacionales, ha demostrado siempre madurez y actitud positiva que le han permitido explotar el potencial de sus futbolistas, tal como el portero, Aldair Quintana, quien ya completó los 100 partidos con la camiseta del 'leopardo', salió campeón y ha hecho más méritos para llegar a la Selección Colombia, tal como lo reconoce el propio Álvarez, quien dice que merece un puesto en el equipo de Lorenzo, pero no quiere que ocurra porque lo necesitan en Bucaramanga.