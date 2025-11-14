Leonel estalló con la Comisión Arbitral: exigencia para los cuadrangulares

Llegó la última fecha con el Atlético Bucaramanga ya clasificado y cumpliendo con el primer objetivo que exigió Leonel Álvarez cuando tomó las riendas del cuadro bumangués. Sin embargo, alcanzar el punto invisible que fue lo que determinó la clasificación ‘Leoparda’ para la final del 2024 era la otra ilusión hace algunas fechas.

Vea también: Tolima superó a Nacional; así quedó la Tabla de Reclasificación tras la fecha 20

Justo en la jornada definitiva, Leonel Álvarez optó por dejar en la capital de Santander a jugadores como Aldair Quintana, Fabián Sambueza, Luciano Pons, entre otras figuras, dado que lo primordial era clasificar. Arriesgaron el punto invisible y Pasto aprovechó para golear con un categórico 3-0 que se empezó a gestar en apenas 11 minutos con dos goles volcánicos.

En la conferencia de prensa, Leonel admitió que no esperaba una presentación tan floja y también cargó contra el arbitraje exigiéndole a la Comisión Arbitral que asigne a árbitros que puedan estar al nivel de las condiciones de la ciudad en donde se está llevando a cabo el compromiso.

LA DENUNCIA DE LEONEL ÁLVAREZ A LA COMISIÓN ARBITRAL

Sin duda alguna, la cara que demostró el cuadro santandereano dejó muchas dudas de cara a los cuadrangulares en donde se enfrentarán a Independiente Santa Fe, Fortaleza y Deportes Tolima. Bucaramanga tendrá que reaccionar en las fases finales y por esto mismo Leonel estalló por el arbitraje y exigió que se tengan en cuenta las condiciones de las ciudades para designar ternas.

En el partido ante el Pasto estuvo el árbitro Diego Ulloa del Valle del Cauca. La queja de Leonel es que un juez central debe ser asignado dependiendo de la altura de la ciudad, dado que, pareciera que Ulloa “estuviera descansando” durante el compromiso.

Le puede interesar: [VIDEO] Colombia pecó con error defensivo y Francia cobró: gol en Mundial Sub 17

Justamente, una acción en la que José García salió lesionado fue lo que determinó la queja del entrenador antioqueño, “salimos doblemente perjudicados. El árbitro aún no se ha dado cuenta, pero uno de nuestros jugadores sufrió una fractura de mano. Es bueno que la Comisión Arbitral designe jueces de la altura, no del Llano a la altura porque vienen a descansar también. Todos tienen que pensar, desde su puesto, qué es lo mejor para cada compromiso”.

De igual forma, aseveró que acá el Pasto no es culpable, lo ganaron bien y se solidarizó con los pastusos por el tema de impagos por el que pasa el club, “esto no tiene nada que ver con Pasto, a quienes esperamos que, en tres o cuatro días, les paguen. Eso no puede quedar impune. Ya veo otra vez el mismo tema y la verdad felicitar al rival porque jugaron de manera correcta, lo hicieron de la mejor manera y nosotros no estuvimos a la altura".

MOLESTIAS POR EL PARTIDO: “NO NOS PUEDEN METER UN GOL A LOS TRES MINUTOS”

Aunque Leonel no quiso hablar de excusas sobre la derrota y admitió que fueron superados, sí expuso a su equipo sentenciando que no hay posibilidad de que a un equipo de primera división le marquen desde los primeros minutos del juego y menos que, antes del primer cuarto de hora, anoten el segundo.

Lea también: Restrepo calienta el cuadrangular tras vencer al América: "lo sabíamos antes del sorteo"

El director técnico antioqueño dejó claro que son cosas que hay que mejorar, “a los tres minutos no te pueden hacer un gol y a los 11 el otro. Ahí sí que nos deja preocupados. Nos vamos a ocupar de levantar a estos muchachos. No estuvimos bien, ninguno. Así en el segundo tiempo fuimos mejores, ellos estaban por encima del marcador”.

En ese sentido, Leonel afirmó que no estuvieron nunca a la altura de las condiciones del rival y que fueron altamente superados en todas las facetas, “no se dio lo que teníamos que dar y me incluyo como entrenador. Así hubiéramos mejorado para el segundo tiempo, ya ellos estaban arriba en el marcador”.