Leonel explotó con arbitraje: “Simpático que se va el VAR en el segundo penal”

Una fiesta para conmemorar al hincha de Junior en un vibrante encuentro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez contra el Atlético Bucaramanga. Después de mucho tiempo, la afición volvió a estar presente en el recinto deportivo colmando todas las gradas.

A Atlético Bucaramanga no le pesó jugar en Barranquilla en un estadio lleno, pues, aunque están acostumbrados a hacerlo en el Américo Montanini, como señaló Leonel Álvarez, brindaron un partidazo en condición de visitante.

Durante el primer tiempo, hubo acciones para los dos equipos que intentaron sacar adelante el resultado. Sin embargo, nadie pudo romper los ceros y se fueron al descanso con una igualdad sin anotaciones. Fue en el segundo tiempo que llegaron los goles.

Junior tuvo la chance sobre los 54 minutos en una pena máxima clara que Guillermo Paiva ejecutó sin dirección al arco. Bucaramanga aprovechó con gol de Faber Gil. El final estuvo lleno de polémicas con otro penal que convirtió Andrés Rodríguez y el mismo delantero remontó por la misma vía en una acción discutida que colmó a Leonel Álvarez.

“NO SE PUEDE JUGAR SIN VAR”; LEONEL ÁLVAREZ SOBRE LOS PENALES

José Ortiz fue el árbitro central del partido. Un juez que ya había tenido polémicas con Bucaramanga por un juego discutido contra Unión Magdalena en el primer semestre de 2025.

En esta oportunidad, pitó tres penales a favor de Junior. Leonel analizó en la rueda de prensa estas situaciones, pues, aseguró que el primero fue, el segundo sorprendentemente se da cuando hubo problemas con la señal del VAR y el tercero, que afirmó que no era.

Pese a esto, Leonel Álvarez puso la cara inicialmente y aseveró que fue su responsabilidad, “asumo toda la responsabilidad. Fue uno de los mejores partidos de visitante que hemos jugado ante un gran equipo como Junior. Nos vamos con las manos vacías haciendo un gran trabajo, pero bueno, no es normal que en un partido haya tres penales por el mismo jugador, lo cual son más las cosas buenas que ha hecho Flores”.

Posteriormente, analizó los penales que pitó José Ortiz, “revisando los penales, el primer penal bien; el segundo penal muy simpático, muy simpático que se va el VAR justo en el penal, pero bueno, después una gresca que terminó afuera del estadio.

Una clase de partidos de estos y más el escenario como estaba hoy no se puede jugar sin VAR. Muy simpático que este mismo árbitro nos pitó en Santa Marta. No es echarle la culpa a nadie, yo asumo y quisimos cerrar todos los caminos, no fue suficiente, asumimos con la cabeza en alto que hemos hecho un buen trabajo, pero lo global creo merecíamos mucho más".

LA PICANTE FRASE SOBRE LA FIGURA DEL PARTIDO Y EL ARBITRAJE

Bucaramanga tuvo un gran partido creando opciones para poder llevarse los puntos y para meterse en el selecto grupo de los ocho. Sin embargo, estos temas arbitrales con tres penales cambiaron todo. Leonel Álvarez, quien asumió la responsabilidad, también dejó una frase que se podría prestar para sanciones con la rigurosidad de la DIMAYOR cuando se habla de arbitraje.

Molesto con el VAR y con los señalamientos de las tres penas máximas, Leonel Álvarez afirmó que, “yo pensaría que la figura tendría que estar acá (en la rueda de prensa), que es el árbitro”. José Ortiz ya había sido protagonista en un partido contra Unión Magdalena que se prestó para discusiones por decisiones arbitrales.