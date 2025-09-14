Leonel irá al escritorio contra Nacional: "Jugó con cuatro extranjeros"

Atlético Bucaramanga dio el golpe en Medellín en un durísimo partido ante Atlético Nacional. Un solitario tanto de Carlos Henao fue suficiente para llevarse los tres puntos y ser terceros en la tabla de posiciones. Sufrieron bastante con la expulsión de Félix Charrupí y fueron sometidos en su propio campo con la gran figura de Aldair Quintana.

Durante el partido, Atlético Nacional tuvo las opciones para romper el arco de Aldair Quintana. Salvó un penal de Alfredo Morelos y, además, atajó ocho pelotas para retener el marcador y asegurar el resultado para obtener el premio en un territorio difícil.

Leonel Álvarez valoró el equipo, las lesiones que tuvo, el ganar con diez jugadores en un campo de juego complejo, pero, además de todo, sentenció una irregularidad de Atlético Nacional con la necesidad de que se haga justicia con estos temas. Los verdolagas alcanzaron a jugar tres minutos con cuatro extranjeros con el ingreso de Billy Arce. Posteriormente, Javier Gandolfi se dio cuenta y sacó a Camilo Cándido.

LA IRREGULARIDAD DE NACIONAL: “ME QUEDA ESA INQUIETUD DE LOS CUATRO EXTRANJEROS”

Desde la primera pregunta en la rueda de prensa, Leonel Álvarez soltó la inquietud acerca de las reglas del campeonato que dice que solo tres extranjeros pueden estar en cancha y uno más puede estar en el banco de suplentes. Aunque habló sobre el funcionamiento de Atlético Bucaramanga, sí demostró la preocupación por estas irregularidades.

Antes de hablar de los cuatro extranjeros de Nacional, afirmó que, “sabíamos que iba a ser un partido difícil y también salimos a ganar. Indudablemente que Nacional tiene muy buenos jugadores y hay que tomar precauciones. Hubo expulsado, lesiones, nos tocó modificar y agradecerle a los jugadores porque han entendido que estos partidos son difíciles. El orden, la tranquilidad y no es fácil ganar acá, más con esta hinchada. Veníamos a sumar, lo hicimos de buena manera y desde luego que hay que sufrir”.

Después dejó claro que se presentó una irregularidad con Atlético Nacional, “me queda una inquietud. No sé, creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros porque Billy Arce no tiene todavía la nacionalidad colombiana. Este es un tema que es bueno revisarlo. Uno tiene que apelar a todo esto, más con un equipo de jerarquía como Atlético Nacional”.

LA DECISIÓN DE BUCARAMANGA TRAS LO CUATRO EXTRANJEROS EN CANCHA

Sin duda alguna, con eso de los cuatro extranjeros de Atlético Nacional en cancha, Leonel Álvarez dejó claro si van a pelear desde el escritorio pese a la victoria por la mínima diferencia, “nosotros vamos al límite del reglamento, no nos sobra nada. Esto se define por goles y hay un grupo de trabajo que debe estar pendiente de los extranjeros que atuve. Esto me pasó con Medellín que quedamos campeones. Cuatro extranjeros y 3-0".

Sentenció que la decisión es pelear desde el escritorio sin importar que hayan ganado o que perdieran, “nosotros ganamos, pero si fuera al contrario también. Porque esto es de goles que te sube o baja una posición. Es un tema que está pendiente. Indudablemente nos vamos a limitar al reglamento como todos los equipos. No nos sobra nada y si podemos sumar dos goles más, sería muy bueno para nosotros”.