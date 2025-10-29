Leonel rescató lo positivo: "La derrota nos enseñó que así serán las finales"

Durante los primeros 45 minutos, Atlético Bucaramanga no estuvo nunca a la altura de lo que pedía el partido. Deportivo Independiente Medellín los superó completamente, por lo menos en el tramo inicial gracias a tres goles que fueron costosos para las aspiraciones del cuadro ‘Leopardo’.

Y es que, desde los primeros cuatro minutos, Medellín se fue arriba en un cabezazo de Brayan León Muñiz. Era un juego de clasificados anticipadamente, pero Bucaramanga podía sacar más distancias en la pelea por quedarse con el liderato y mantener ese punto invisible.

Medellín se fue arriba después del primer gol de Brayan León gracias a las anotaciones de Francisco Fydriszewski, y una desconcentración grande que dio pie a una recuperación de Leider Berrío que se adueñó de la pelota tras la presión en campo rival y que venció a Aldair Quintana con un remate raso.

En la rueda de prensa, Leonel Álvarez sentó cabeza y afirmó que les cobraron por entrar muy desconcentrados desde el primer minuto, algo que les costó bastante con la anotación de Medellín.

“NO NOS PUEDEN ANOTAR A LOS CUATRO MINUTOS”, LA QUEJA DE LEONEL ÁLVAREZ EN EL PARTIDO

Leonel Álvarez afirmó, “es un partido de detalles más con un equipo que es el que tiene más goles en la Liga. A los cuatro minutos que nos convierten nos costó reaccionar, nos lastimó. Hay que felicitar a Medellín porque nos superaron en todas las líneas. Es fútbol y hay que aceptarlo”, arrancó el entrenador.

Continuó, “hubo desatenciones y nos va a servir porque así van a ser los cuadrangulares, nos toca reaccionar como lo hizo Medellín con nosotros. Es de valientes aceptar que nos superaron en todo hoy. En el segundo tiempo modificamos, movimos y el domingo tenemos un partido muy importante que esperamos sumar”.

Volvió a afirmar que no les pueden “convertir a los cinco minutos. El que nos hace el gol es el más bajito y hay una desconcentración que tenemos que mejorar. Si no hay necesidad de salir jugando lo evitamos porque Medellín estaba haciendo una buena presión. Fueron superiores y tenemos que evaluar en qué nos equivocamos. Fue un primer tiempo donde tenemos que mejorar porque los partidos que vienen van a ser así”.

Se vienen los cuadrangulares y le preguntaron si hay suficiente nómina para pelear en las fases finales, “nosotros no nos falta nada. Solo nos superaron y hay que reconocer”. Con una frase breve afirmó que tienen las armas para poder pelear en las siguientes instancias.

“NOS HIZO ENTENDER QUE ASÍ VAN A SER LAS FINALES”

Autocrítica de Leonel entendiendo todo a la perfección. Se equivocaron en todo y no tuvo mayores argumentos que reconocerlo. Afirmó que Medellín los superó en todo y que no estuvieron a la altura. Rescató que esto sirve para darse cuenta cómo van a ser los cuadrangulares, “cuando los jugadores no están finos, esa cabeza soy yo. Hemos hecho cosas muy buenas.

Nosotros ahora a recuperar el juego y esperar sumar tres puntos el próximo domingo. Es fútbol y sucede que puedes perder un partido y no quedas de primero, sino de tercero. Nos quedamos con lo bueno que hemos hecho”.