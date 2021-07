Liga Betplay 2021: probable calendario de partidos para el segundo semestre

Luego del título de Deportes Tolima en el primer semestre y los numerosos inconvenientes que tuvo Dimayor para completar el cronograma de la Liga Betplay, el próximo fin de semana del 17 de julio se dará partida inicial al segundo torneo del año en primera división.

Debido a la llegada de dos nuevos clubes (Deportes Quindío y Atlético Huila) se tendrá nuevo fixture de partidos porque ahora se jugarán 20 fechas (no 19 como el certamen anterior) y este viernes se filtró todo el cronograma de partidos a través de varios medios y redes sociales. Sin embargo, Dimayor anunció oficialmente otra información.

Según Dimayor, el calendario que circuló en redes sociales no es el oficial, este sería una prueba que se envió a los clubes de la Liga Betplay como sistema de sorteo a través de software y no el tradicional. Asimismo, señalaron que el próximo lunes en asamblea se confirmará el fixture oficial.

No obstante, cabe la posibilidad que el calendario que se filtró sea confirmado posteriormente teniendo en cuenta que este no tiene fallas técnicas y estructurales como sucedió en el primer semestre generando malestar en varios equipos.

En el probable calendario del segundo semestre, se destacan los partidos América vs Junior y Santa Fe vs Deportivo Cali en la primera fecha, así como el clásico capitalino en la tercera y un atractivo cierre con Millonarios vs Nacional en la jornada 20.

Cabe señalar que en este semestre descenderán dos equipos por promedio y los tres más comprometidos son Huila, Quindío y Pereira.

Así se jugaría la primera fecha de la Liga Betplay:

Medellín vs Águilas

Alianza vs Equidad

América vs Junior

Patriotas vs Bucaramanga

Quindío vs Jaguares

Santa Fe vs Deportivo Cali

Envigado vs Nacional

Once Caldas vs Huila

Pasto vs Millonarios

Tolima vs Pereira

Así sería el fixture completo de la Liga Betplay: