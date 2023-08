Liga Betplay 2023: así va la tabla del descenso en el inicio de la fecha 4

Avanza la fecha 4 de la Liga Betplay, donde cinco equipos luchan por salir de la zona roja y por eso, queda solo esperar cómo será el desenlace de esta historia al final del año.

Con la necesidad de darle la vuelta a los resultados, se conoce que el equipo que más peligra es Unión Magdalena, por lo que ha trabajado por hacer una transformación importante en su promedio.

Es esencial decir que Atlético Huila abrió la jornada y empató sin goles con Alianza Petrolera, equipo que esperar cambiar la historia y en la siguiente fecha obtener tres puntos que representen un cambio en el promedio

Ahora, también es importante conocer los resultados de los otros partidos que todavía no se han jugado: Unión Magdalena vs Junior y Bucaramanga vs Jaguares.

Así va la tabla del descenso tras finalizar la tercera fecha de la Liga Betplay 2023-2:

20. Unión Magdalena, 60 - 0.97

19. Huila, 24 - 1.04

18. Alianza Petrolera, 117 - 1.16

17. Once Caldas, 117 - 1.16

16. Jaguares, 121 - 1.20