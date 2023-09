Liga Betplay: un líder inesperado y dos sorpresas así va la tabla de posiciones en la fecha 9

La novena fecha de la Liga Betplay tuvo la mayor cantidad de partidos este fin de semana, aunque será hasta el lunes 4 de septiembre cuando llegue al final; no obstante, ya va tomando forma la tabla de posiciones del certamen.

Y varias sorpresas invaden la Liga Betplay del segundo semestre de 2023, atendiendo que Águilas Doradas es el líder con un partido menos, y apunta a ser el primer equipo en clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Asimismo, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali llaman la atención debido a que sigue situados fuera de los ocho mejores del torneo, y firmarían una nueva eliminación de manera consecutiva -en caso de no levantar el nivel-.

Liga Betplay 2023: ¿Cómo va la tabla de posiciones en la fecha 9?

1. Águilas Doradas, 18 puntos

2. Nacional, 17

3. Medellín, 16

4. Bucaramanga, 15

5. Santa Fe, 14

6. América, 12

7. Millonarios, 12

8. Unión Magdalena, 11

9. Alianza Petrolera, 11

10. Pasto, 11

11. Once Caldas, 10

12. Junior, 10

13. La Equidad, 9

14. Tolima, 9

15. Huila, 9

16. Cali, 8

17. Chicó, 8

18. Jaguares, 8

19. Pereira, 5

20. Envigado, 2

Cabe recordar que la novena jornada finalizará este lunes con los compromisos Unión Magdalena vs. La Equidad en Santa Marta, y Once Caldas vs. Atlético Huila en Manizales, siendo dos partidos que tienen implicación directa en el descenso.

Asimismo, entre martes y miércoles habrá cuatro partidos que permitirán que el calendario se empiece a poner al día, y por ende habría varias modificaciones en la tabla de posiciones del segundo semestre de 2023.