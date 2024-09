Liga Betplay 2024-2: Tabla de posiciones finalizada la fecha 11

Este lunes 23 de septiembre finalizó la fecha 11 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2024 con el partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional en el Américo Montanini, el cual arrojó un 1-0 en favor del cuadro Leopardo con anotación de Fabry Castro.

Fue un partido en el cual Bucaramanga se repuso y luego de varias jornadas sin sumar de a tres, volvió a la senda de la victoria frente a un Atlético Nacional que lució con pocas ideas, y dejó en evidencia al equipo de un Efraín Juárez que no despega.

Así las cosas, Bucaramanga llegó a 13 puntos en la tabla de posiciones, y con un partido menos se ubicó en la décima casilla, por lo que sigue persiguiendo el sueño de la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la primera división de Colombia.

Tabla de posiciones tras Bucaramanga 1-0 Nacional por la fecha 11 de la Liga Betplay

1. Once Caldas, 26 puntos

2. América, 22 (dos partidos menos)

3. Tolima, 20

4. Fortaleza, 17

5. Santa Fe, 16 (cuatro partidos menos)

6. Atlético Nacional, 16 (dos partidos menos)

7. Águilas Doradas, 15 (dos partidos menos)

8. Millonarios, 14 (dos partidos menos)

9. Pasto, 14 (un partido menos)

10. Bucaramanga, 13 (un partido menos)

11. La Equidad, 13 (un partido menos)

12. Junior, 12 (dos partidos menos)

13. Patriotas, 12

14. Pereira, 10 (dos partidos menos)

15. Alianza, 9 (dos partidos menos)

16. Medellín, 8 (dos partidos menos)

17. Chicó, 8 (un partido menos)

18. Cali, 8 (un partido menos)

19. Jaguares, 6 (un partido menos)

20. Envigado, 5 (dos partidos menos)

La próxima fecha de la Liga Betplay (12) tendrá desarrollo entre el viernes 27 de septiembre y el lunes 30. Once Caldas vs. Independiente Medellín, Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe y Patriotas vs. Deportivo Cali son los tres partidos más llamativos.