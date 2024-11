Hernán Herrera confesó por qué Once Caldas no le ganó a Tolima

Inició la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024 de clausura y los encargados de abrirla fueron Once Caldas y Deportes Tolima en el Estadio Palogrande en la ciudad de Manizales. EL 'blanco blanco' tuvo la oportunidad de irse en ventaja en la tabla de posiciones, pero la desaprovechó al no conseguir vencer al 'pijao' y repartir los puntos.

Los hinchas que asistieron al Palogrande se quedaron con el grito de gol ahogado y con las emociones por el suelo, ya que en el transcurso de los 90 minutos que se disputaron los equipos no se hicieron daño y dejaron el marcador 0-0, situación que desilusionó no solamente a la fanaticada de Once Caldas, sino también a sus propios jugadores y cuerpo técnico.

Los futbolistas del 'blanco de la montaña' tuvieron que salir a darle la cara a los fanáticos, dando a conocer el por qué terminaron cediendo terreno y permitiéndole a Tolima salir con un "punto de oro" en su casa. Los medios también cuestionaron el rendimiento del equipo dirigido por Hernán Herrera y en la rueda de prensa post partido todo giró en torno a que Once Caldas "se fue quedando".