Liga Betplay 2025-2: Confirman el próximo equipo que se quedará sin DT

Luego de la séptima fecha, todo indica que habrá un equipo de la Liga Betplay que se quedará sin entrenador, pues el desempeño desde su llegada ha sido realmente pobre en cuanto a números y la relación entre el DT y la hinchada luce quebrantada.

El argentino Diego Gabriel Raimondi dejaría de ser el director técnico de América pese a que el propio entrenador afirmó en rueda de prensa posterior al último partido que su intención es quedarse en esa institución. Vienen dos partidos clave y allí se tomará la decisión.

La condición a Raimondi para continuar en América de Cali

Se estima que la dirigencia de los Diablos Rojos le ha puesto una condición a Raimondi para continuar en el banquillo de América, y esta pasa por avanzar a cuartos de final de Copa Sudamericana y derrotar a Atlético Nacional por la fecha 8 de la Liga Betplay.

No obstante, parece muy difícil que se dé la clasificación de América a la próxima fase de Sudamericana, pues el equipo perdió en el juego de ida 1-2 en el Pascual Guerrero, y ahora tendrá que ir al Maracaná a eliminar a un Fluminense que es de los candidatos a quedarse con el título.