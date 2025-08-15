Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 07:13
Liga Betplay 2025-2: Confirman el próximo equipo que se quedará sin DT
Los malos resultados han desembocado en la posible salida del entrenador extranjero.
Luego de la séptima fecha, todo indica que habrá un equipo de la Liga Betplay que se quedará sin entrenador, pues el desempeño desde su llegada ha sido realmente pobre en cuanto a números y la relación entre el DT y la hinchada luce quebrantada.
El argentino Diego Gabriel Raimondi dejaría de ser el director técnico de América pese a que el propio entrenador afirmó en rueda de prensa posterior al último partido que su intención es quedarse en esa institución. Vienen dos partidos clave y allí se tomará la decisión.
La condición a Raimondi para continuar en América de Cali
Se estima que la dirigencia de los Diablos Rojos le ha puesto una condición a Raimondi para continuar en el banquillo de América, y esta pasa por avanzar a cuartos de final de Copa Sudamericana y derrotar a Atlético Nacional por la fecha 8 de la Liga Betplay.
No obstante, parece muy difícil que se dé la clasificación de América a la próxima fase de Sudamericana, pues el equipo perdió en el juego de ida 1-2 en el Pascual Guerrero, y ahora tendrá que ir al Maracaná a eliminar a un Fluminense que es de los candidatos a quedarse con el título.
El balance de América con Raimondi como entrenador
Desde la llegada de Gabriel Raimondi a América, el equipo ha disputado diez partidos entre Liga, Copa Betplay y Copa Sudamericana. Cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas es el saldo, para un rendimiento del 46,67 %.
Se espera que en los próximos días se defina la situación del América respecto a su entrenador, pues podría quedar fuera del torneo continental que afronta y esto sería un golpe para la institución, teniendo en cuenta que la intención es llegar más lejos en el certamen.
Próximos partidos de América
El martes 19 de agosto, América visitará a Fluminense a las 7:30 p. m. y el domingo 24 recibirá a Atlético Nacional desde las 6:20 de la tarde por la octava jornada de la Liga Betplay.
En la tabla de posiciones de la Liga Betplay, América aparece en la decimoctava posición con cuatro puntos y dos partidos pendientes (Bucaramanga de local y Pasto de visitante).
Fuente
Antena 2