Liga Betplay 2025: Calendario completo de los cuadrangulares del FPC

Calendario completo Cuadrangulares Liga Betplay 2025

Fecha 1

Medellín vs América

Junior vs Tolima

Santa Fe vs Millonarios

Nacional vs Once Caldas

Fecha 2

América vs Junior

Tolima vs Medellín

Millonarios vs Nacional

Once Caldas vs Santa Fe

Fecha 3

Tolima vs América

Junior vs Medellín

Once Caldas vs Millonarios

Santa Fe vs Nacional

Fecha 4

América vs Tolima

Medellín vs Junior

Millonarios vs Once Caldas

Nacional vs Santa Fe

Fecha 5

Junior vs América

Medellín vs Tolima

Nacional vs Millonarios

Santa Fe vs Once Caldas

Fecha 6

América vs Medellín

Tolima vs Junior

Millonarios vs Santa Fe

Once Caldas vs Nacional