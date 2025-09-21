Liga Betplay 2025: equipo tradicional podría descender por faltas legales

La Liga Betplay del segundo semestre de 2025 ha dado de qué hablar no solo por la disputa para clasificar a cuadrangulares, sino por los equipos que se quedarán con los cupos a torneos internacionales y la definición de los descensos.

Puede leer: Figura del Cali se iría en diciembre y no descarta jugar en América

Serán nuevamente dos los equipos que perderán la categoría al finalizar el año, y si bien parcialmente son Unión Magdalena y Envigado FC, podría haber modificaciones atendiendo que hay un club que atraviesa inconvenientes de carácter legal.

Se ha tocado la posibilidad de que Deportivo Pereira descienda este año en caso de que pierda el reconocimiento deportivo, pues las dificultades financieras del equipo harían mella en lo futbolístico y tendría consecuencias como la pérdida de categoría.

Quienes hablaron sobre la posibilidad de que Pereira vaya a la B fueron los integrantes de la mesa de 'La FM más Fútbol' en la emisión del pasado viernes 19 de septiembre, recordando un caso que se presentó con Cúcuta Deportivo en 2020.