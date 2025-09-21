Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 14:51
Liga Betplay 2025: equipo tradicional podría descender por faltas legales
A esta altura son Unión Magdalena y Envigado FC los que estarían descendiendo por promedio, pero podría haber cambios.
La Liga Betplay del segundo semestre de 2025 ha dado de qué hablar no solo por la disputa para clasificar a cuadrangulares, sino por los equipos que se quedarán con los cupos a torneos internacionales y la definición de los descensos.
Serán nuevamente dos los equipos que perderán la categoría al finalizar el año, y si bien parcialmente son Unión Magdalena y Envigado FC, podría haber modificaciones atendiendo que hay un club que atraviesa inconvenientes de carácter legal.
Se ha tocado la posibilidad de que Deportivo Pereira descienda este año en caso de que pierda el reconocimiento deportivo, pues las dificultades financieras del equipo harían mella en lo futbolístico y tendría consecuencias como la pérdida de categoría.
Quienes hablaron sobre la posibilidad de que Pereira vaya a la B fueron los integrantes de la mesa de 'La FM más Fútbol' en la emisión del pasado viernes 19 de septiembre, recordando un caso que se presentó con Cúcuta Deportivo en 2020.
La verdad detrás del posible descenso de Deportivo Pereira en 2025
Desde hace varias semanas se conoció que los jugadores del Deportivo Pereira no han recibido algunos pagos, razón por la han generado un diálogo con la dirigencia para llegar a un acuerdo.
Carlos Darwin Quintero y Kelvin Osorio manifestaron que se trata de abonos de nómina y no de premios, y que ellos esperan que en unos días se resuelva la situación, ya que han advertido con un cese de actividades.
Si Pereira amplía su deuda con los futbolistas, podría perder el reconocimiento deportivo, por lo que no podría participar más en competiciones oficiales, y en caso de volver a hacerlo, es posible que lo tenga que hacer en la segunda división.
Claro está que se trataría de una situación extrema la que se está planteando, pero dado que en el FPC hay antecedentes, es necesario traerlo a colación.
