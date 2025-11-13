Liga BetPlay 2025-II: definidos los ocho clasificados a cuadrangulares

Este jueves 13 de noviembre terminó la fase regular de la Liga BetPlay 2025-II con un movido final y con siete partidos determinantes para sellar los ocho clasificados. Con Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza y Junior ya clasificados, quedaba todo por decidirse con cuatro equipos peleando por dos plazas.

Antes de arrancar la fecha, seis equipos peleaban solo por conocer sus puestos definitivos. Medellín, Nacional, Bucaramanga, Tolima y Fortaleza soñaban con el punto invisible y ser cabeza de grupo, mientras que América de Cali, Alianza Valledupar, Santa Fe y Águilas Doradas estaban peleando por sumar de a tres y sellar la clasificación.

América y Alianza arrancaron la fecha dentro de la zona de clasificación. Los escarlatas debían ganar o empatar con Medellín para no pasar problemas. Hasta podían darse el lujo de perder y, de hecho, eso fue lo que sucedió con una dura caída de 3-0 que de igual forma no lo perjudicó por otros resultados. Los aliancistas tenían que ganar o igualar también, mientras que Santa Fe solo le servía ganar.

LOS OCHO CLASIFICADOS PARA DISPUTAR LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES

La fecha se empezó a mover desde temprano, pero con partidos que poco o nada definían aspectos en el torneo con la victoria de Envigado ante Llaneros en Villavicencio y la apertura en el marcador de Unión Magdalena frente a Fortaleza. Luego llegaron las anotaciones de los equipos en la parte alta.

Medellín le dio un golpetazo a América que puso en problemas a los vallecaucanos en la pelea por clasificar. Sin embargo, le servían los resultados de otras canchas, dado que todo se jugó en simultáneo. Como inició la fecha, seguían las cosas después de acabar el primer tiempo de cada uno de los compromisos.

Todo se definió sobre los 48 minutos del segundo tiempo cuando Santa Fe rompió los ceros ante Alianza Valledupar con un golazo de Harold Santiago Mosquera que logró cambiar todo. De esa forma, América seguía resistiendo, el campeón se colaba en el selecto grupo de los ocho y los valduparenses salieron de las fases finales.

Bajo ese panorama, y de acuerdo con los resultados definitivos de la atractiva jornada 20 de la Liga BetPlay 2025-II, los ocho quedaron de la siguiente manera, Deportivo Independiente Medellín y Deportes Tolima con el punto invisible y cabezas de los grupos, seguido de Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Junior, Fortaleza CEIF, Independiente Santa Fe y América de Cali que se quedó con el octavo puesto.

TABLA DE POSICIONES DEFINITIVA TRAS LA FECHA 20

1. Medellín – 40 pts – DG +18

2. Tolima – 38 pts – DG +12

3. Nacional – 37 pts – DG +14

4. Bucaramanga – 37 pts – DG +11

5. Junior – 35 pts – DG +10

6. Fortaleza CEIF – 35 pts – DG +6

7. Santa Fe – 31 pts – DG +4

8. América – 29 pts – DG +4

9. Alianza – 29 pts – DG +2

10. Águilas Doradas – 27 pts – DG +2

11. Once Caldas – 27 pts – DG -3

12. Millonarios – 26 pts – DG –3

13. Llaneros – 25 pts – DG -8

14. Cali – 21 pts – DG -6

15. Unión Magdalena – 21 pts – DG -10

16. Envigado – 20 pts – DG -4

17. Pasto – 19 pts – DG -2

18. Pereira – 18 pts – DG -17

19. Boyacá Chicó – 16 pts – DG -15

20. La Equidad – 14 pts – DG -15