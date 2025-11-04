Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 21:58
Liga Betplay 2025-II: filtran día y horarios para la última fecha
Se espera que en esa jornada se defina por lo menos el último clasificado y los dos 'cabezas de grupo'.
La Liga Betplay 2025-II entra en su recta final y, tras varios ajustes en el calendario por motivos extrafutbolísticos, todo indica que ya hay una fecha tentativa para la jornada 20, la última de la fase regular.
Puede leer: Selección Colombia: confirman cuándo saldrá la convocatoria
¿Cuándo se juega la última fecha de la Liga Betplay 2025-II?
Según versiones cercanas a la Dimayor, la fecha 20 se disputaría el jueves 13 de noviembre a partir de las 7:00 de la noche, con varios partidos en simultáneo debido a que se definirá al menos el último clasificado a los cuadrangulares semifinales y los equipos que serán 'cabeza de grupo' en la siguiente fase.
La decisión de unificar la jornada busca garantizar la transparencia en la competencia, evitando ventajas deportivas entre clubes que aún pelean por avanzar o mantener su posición en la tabla. Así se ha hecho desde hace años.
El cierre de la fase regular promete ser emocionante, pues siete equipos mantienen opciones matemáticas de clasificación previo a la fecha 19. Habrá que esperar al desarrollo de esa jornada para revisar cuáles serán los partidos decisivos.
Entre los compromisos destacados estarán el Junior vs Nacional en el Metropolitano, y el Medellín vs América en el estadio Atanasio Girardot, dos duelos que podrían incidir directamente en la parte alta de la tabla.
Partidos de la fecha 20 de Liga Betplay
Los diez partidos de la fecha 20 de Liga Betplay 2025-II son: Llaneros vs Envigado, Santa Fe vs Alianza, Águilas Doradas vs Tolima, Medellín vs América, Unión Magdalena vs Fortaleza, Pasto vs Bucaramanga, Cali vs Once Caldas, Chicó vs Millonarios, Junior vs Nacional y La Equidad vs Pereira.
Le puede interesar: Bayern Múnich salió en defensa de Luis Díaz tras lesionar a Hakimi
Dimayor confirmará oficialmente los horarios y plazas en los próximos días, pero todo apunta a que el jueves 13 de noviembre será una jornada decisiva que marcará el cierre de la primera fase y el inicio del camino hacia la gran final del fútbol colombiano.
Fuente
Antena 2