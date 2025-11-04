Liga Betplay 2025-II: filtran día y horarios para la última fecha

La Liga Betplay 2025-II entra en su recta final y, tras varios ajustes en el calendario por motivos extrafutbolísticos, todo indica que ya hay una fecha tentativa para la jornada 20, la última de la fase regular.

¿Cuándo se juega la última fecha de la Liga Betplay 2025-II?

Según versiones cercanas a la Dimayor, la fecha 20 se disputaría el jueves 13 de noviembre a partir de las 7:00 de la noche, con varios partidos en simultáneo debido a que se definirá al menos el último clasificado a los cuadrangulares semifinales y los equipos que serán 'cabeza de grupo' en la siguiente fase.

La decisión de unificar la jornada busca garantizar la transparencia en la competencia, evitando ventajas deportivas entre clubes que aún pelean por avanzar o mantener su posición en la tabla. Así se ha hecho desde hace años.

El cierre de la fase regular promete ser emocionante, pues siete equipos mantienen opciones matemáticas de clasificación previo a la fecha 19. Habrá que esperar al desarrollo de esa jornada para revisar cuáles serán los partidos decisivos.