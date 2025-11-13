Liga Betplay: futbolistas protestaron en plena fecha 20, ¿por qué?

Este jueves 13 de noviembre se disputa la última fecha de la Liga Betplay 2025-II, jornada en la que se conocerá a los dos últimos clasificados, así como a los 'cabeza de grupo' y la conformación de los grupos de cuadrangulares semifinales.

Por tal motivo, y como es costumbre en en el fútbol colombiano, la fecha 20 de la Liga Betplay se disputó en simultáneo -al menos los partidos que inciden en la parte alta de la tabla-, y previo al inicio de los juegos, hubo un hecho que llamó la atención.

Pues los futbolistas de todos los equipos de la Liga Betplay protestaron, y lo hicieron sentándose en el suelo una vez iniciaron los partidos. Inicialmente se creyó que esto solo había sucedido en El Campín, pero realmente pasó en todas las canchas.

La dinámica para protestar este jueves fue la siguiente: al escuchar el pitazo del juez central, se movió la pelota, pero los 22 jugadores se sentaron en el campo de juego durante cerca de 20 segundos y cumplido este lapso empezaron a atacar.