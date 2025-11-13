Actualizado:
Liga Betplay: futbolistas protestaron en plena fecha 20, ¿por qué?
Este jueves 13 de noviembre se definen los clasificados a cuadrangulares del segundo semestre.
Este jueves 13 de noviembre se disputa la última fecha de la Liga Betplay 2025-II, jornada en la que se conocerá a los dos últimos clasificados, así como a los 'cabeza de grupo' y la conformación de los grupos de cuadrangulares semifinales.
Por tal motivo, y como es costumbre en en el fútbol colombiano, la fecha 20 de la Liga Betplay se disputó en simultáneo -al menos los partidos que inciden en la parte alta de la tabla-, y previo al inicio de los juegos, hubo un hecho que llamó la atención.
Pues los futbolistas de todos los equipos de la Liga Betplay protestaron, y lo hicieron sentándose en el suelo una vez iniciaron los partidos. Inicialmente se creyó que esto solo había sucedido en El Campín, pero realmente pasó en todas las canchas.
La dinámica para protestar este jueves fue la siguiente: al escuchar el pitazo del juez central, se movió la pelota, pero los 22 jugadores se sentaron en el campo de juego durante cerca de 20 segundos y cumplido este lapso empezaron a atacar.
Una vez se produjo la protesta de futbolistas este jueves en el marco de la fecha 20 de la Liga Betplay, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), emitió comunicado.
¿Por qué protestaron los futbolistas en la fecha 20 de la Liga Betplay?
Los jugadores de los 16 equipos de Liga Betplay que jugaron este jueves (el miércoles ya habían jugado La Equidad vs Pereira y Chicó vs Millonarios) protestaron porque, según ellos, hubo "incumplimiento de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (...) al no firmar el acuerdo laboral consensuado desde el 29 de septiembre con ACOLFUTPRO".
Así, expresamente, los futbolistas "piden que se firme el acuerdo que representa avances concretos en la mejora de sus condiciones laborales", pues consideran que el aval es un "acto mínimo de respeto hacia quienes hacen posible el espectáculo".
