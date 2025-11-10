Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 22:07
Liga Betplay 2025-II: partido de la fecha 20 se jugaría sin público
Entre el miércoles y jueves se disputará la última jornada de la fase regular.
El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, correspondiente a la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II, podría disputarse a puerta cerrada, según versiones que circulan en el entorno de la organización del torneo.
Aunque todavía no hay confirmación oficial, la medida habría sido determinada por la Comisión Local del Fútbol de Tunja, que analiza las condiciones de seguridad para el desarrollo del compromiso.
El encuentro, programado para el miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m., tendrá poco impacto deportivo, ya que ambos equipos están eliminados, sin opciones de disputar los cuadrangulares.
A diferencia de otros partidos de la jornada, este duelo se jugará un día antes del cierre general de la fecha 20, previsto para el jueves 13 a las 7:00 p. m. con ocho juegos en acción simultánea.
¿Por qué Chicó vs Millonarios se jugaría a puerta cerrada?
La posible decisión de realizar el encuentro sin público responde a problemas de orden público ocurridos recientemente en Tunja, los cuales habrían llevado a las autoridades locales a reforzar las medidas de prevención en eventos masivos.
Por el momento, ni la Dimayor ni los clubes involucrados han emitido un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas se confirme si habrá o no acceso para los aficionados.
En lo deportivo, Boyacá Chicó logró salvarse del descenso, pero ocupa la decimonovena posición con 16 puntos, mientras que Millonarios es decimotercero con 23 unidades, ambos sin opciones de clasificación.
De confirmarse la medida, el partido en el estadio La Independencia se jugará en un ambiente atípico, teniendo en cuenta que habitualmente un buen número de hinchas de Millonarios se acercan al máximo escenario deportivo de esa ciudad.
