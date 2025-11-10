Liga Betplay 2025-II: partido de la fecha 20 se jugaría sin público

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, correspondiente a la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II, podría disputarse a puerta cerrada, según versiones que circulan en el entorno de la organización del torneo.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, la medida habría sido determinada por la Comisión Local del Fútbol de Tunja, que analiza las condiciones de seguridad para el desarrollo del compromiso.

El encuentro, programado para el miércoles 12 de noviembre a las 8:20 p. m., tendrá poco impacto deportivo, ya que ambos equipos están eliminados, sin opciones de disputar los cuadrangulares.

A diferencia de otros partidos de la jornada, este duelo se jugará un día antes del cierre general de la fecha 20, previsto para el jueves 13 a las 7:00 p. m. con ocho juegos en acción simultánea.