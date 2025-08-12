Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 06:47
Liga Betplay 2025-II: Tabla del descenso luego de la sexta fecha
Dos equipos perderán la categoría al término de la fase regular del campeonato en curso.
Finalizó la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II con el empate entre Boyacá Chicó y La Equidad (0-0) este lunes 11 de agosto en el estadio La Independencia de Tunja, un partido que, entre otras cosas, resulta clave en la lucha por no descender.
Y es que los dos equipos mencionados están inmiscuidos en la tabla del descenso, aunque haciendo lo justo para, al día de hoy, mantenerse en primera división, pues parcialmente son Unión Magdalena y Envigado FC los dos equipos que están descendiendo.
Eso sí, tanto el Ciclón Bananero como la Cantera de Héroes son algunos de los equipos que se han visto perjudicados a lo largo de este semestre y cada uno tiene un partido pendiente en esta edición de la Liga Betplay.
¿Cuáles son los partidos pendientes de Envigado y Unión Magdalena?
Envigado tiene pendiente el partido de la quinta fecha ante Deportivo Pasto como visitante, el cual está programado para el jueves 14 de agosto a las 8:10 p. m.; Unión Magdalena visitará a Millonarios el miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p. m. en juego postergado de la primera jornada.
Actualmente, el promedio de Unión es de 0,64 puntos por partido, y el de Envigado es de 0,83. Ambos tienen una tarea bastante difícil si su intención es continuar jugando en la primera división del fútbol colombiano.
Los otros equipos que se encuentran en la lucha por no descender con más margen de error que los mencionados previamente, son Boyacá Chicó (1.04), Deportivo Cali (1,14), La Equidad (1,18), Llaneros (1,19) y Alianza (1,20).
Tabla del descenso de la Liga Betplay - fecha 6
20. Unión Magdalena - 16 pts - 0,64*
19. Envigado - 86 pts - 0,83*
18. Boyacá Chicó - 108 pts - 1,04
17. Deportivo Cali - 119 pts - 1,14
16. La Equidad - 123 pts - 1,18
15. Llaneros - 31 pts - 1,19
14. Alianza FC - 125 pts - 1,20
*Un partido pendiente.
Es pertinente recordar que si bien Dimayor tiene en sus planes modificar el sistema de descenso, incluyendo la cantidad de equipos que bajarían al Torneo Betplay, se prevé que en este 2025 se mantengan dos equipos descendidos al final de la fase regular.
Asimismo, es clave tener en cuenta que el promedio para la tabla del descenso solo tiene en cuenta la fase regular (20 fechas, 'todos contra todos') de los últimos tres años, más no de los puntos que se consigan en cuadrangulares.
