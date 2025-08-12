Liga Betplay 2025-II: Tabla del descenso luego de la sexta fecha

Finalizó la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II con el empate entre Boyacá Chicó y La Equidad (0-0) este lunes 11 de agosto en el estadio La Independencia de Tunja, un partido que, entre otras cosas, resulta clave en la lucha por no descender.

Y es que los dos equipos mencionados están inmiscuidos en la tabla del descenso, aunque haciendo lo justo para, al día de hoy, mantenerse en primera división, pues parcialmente son Unión Magdalena y Envigado FC los dos equipos que están descendiendo.

Eso sí, tanto el Ciclón Bananero como la Cantera de Héroes son algunos de los equipos que se han visto perjudicados a lo largo de este semestre y cada uno tiene un partido pendiente en esta edición de la Liga Betplay.

¿Cuáles son los partidos pendientes de Envigado y Unión Magdalena?

Envigado tiene pendiente el partido de la quinta fecha ante Deportivo Pasto como visitante, el cual está programado para el jueves 14 de agosto a las 8:10 p. m.; Unión Magdalena visitará a Millonarios el miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p. m. en juego postergado de la primera jornada.