Liga BetPlay 2025: Millonarios y Medellín luchan para cerrar locales

El cierre de una nueva edición del torneo de la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano, la Liga BetPlay, está a punto de llegar a su fin, pero todavía hace falta conocer cuál será el rival de Independiente Medellín en esta última instancia. Esta definición se verá hasta el marco de la fecha seis de los cuadrangulares, en donde se enfrentarán Independiente Santa Fe y Millonarios en la ciudad de Bogotá.

Hasta el momento, lo único confirmado, es que las finales se jugarán en el Estadio El Campín y en el Atanasio Girardot, aunque todavía no se conoce con exactitud el orden en el que se disputarán los partidos de ida y vuelta, ya que todo dependerá de los resultados que se den en los partidos entre Medellín vs América de Cali y Millonarios vs Santa Fe.

Medellín y Millonarios definirán el orden de las finales de la Liga BetPlay

Todavía queda una fecha reglamentaria por disputarse y el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo se terminará enfrentando ante América de Cali en el Pascual Guerrero, aunque ya siendo finalista. Mientras que en el Grupo B se tendrá que esperar al resultado de la fecha 6 para conocer cuál será el rival del 'poderoso' y de paso el respectivo orden en el que se jugarán los partidos de ida y vuelta de la final, ya que todo depende de la reclasificación.

Medellín, en este momento, es tercero de la reclasificación con 47 unidades por debajo de América de Cali, el cual cuenta con 47, pero ya sin oportunidades de jugar la final, y de Millonarios, el cual es segundo también con 47 puntos. El único equipo del Grupo B que le podría arruinar que cierre en el Atanasio Girardot sería Millonarios, quien lo sigue de cerca en la reclasificación y si llega a vencer a Santa Fe sería líder absoluto de la tabla de posiciones con 50 unidades.