Liga Betplay 2025: Tabla del descenso luego de la fecha 13

La tabla del descenso no sufrió mayores modificaciones en el transcurso de la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-II, pues ninguno de los equipos que está peleando por mantener la categoría ganó, y la lucha continuará al menos por un par de fechas más.

Y es que si bien esta tabla tendrá vigencia hasta que finalice la fase regular, algunas diferencias harían que los dos descendidos se definan antes de que se disputen las 20 jornadas del 'todos contra todos'. De momento son Unión Magdalena y Envigado FC los dos clubes que estarían perdiendo la categoría.

En cuanto a los equipos implicados en el descenso, Boyacá Chicó perdió 5-2 en si visita a Once Caldas, Llaneros cayó 3-1 ante Alianza FC, La Equidad perdió 3-0 contra Santa Fe, Unión Magdalena empató 2-2 con Pereira y Envigado igualó 1-1 con América.

En esos casos, Unión y Envigado mantuvieron el promedio que tenían, mientras que el de los otros tres equipos citados cayó, pero no al punto de ir a casillas de descenso para el final de la temporada.