Lun, 29/09/2025 - 08:30
Liga Betplay 2025: Tabla del descenso luego de la fecha 13
Dos equipos perderán la categoría al término de la fase regular.
La tabla del descenso no sufrió mayores modificaciones en el transcurso de la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-II, pues ninguno de los equipos que está peleando por mantener la categoría ganó, y la lucha continuará al menos por un par de fechas más.
Y es que si bien esta tabla tendrá vigencia hasta que finalice la fase regular, algunas diferencias harían que los dos descendidos se definan antes de que se disputen las 20 jornadas del 'todos contra todos'. De momento son Unión Magdalena y Envigado FC los dos clubes que estarían perdiendo la categoría.
En cuanto a los equipos implicados en el descenso, Boyacá Chicó perdió 5-2 en si visita a Once Caldas, Llaneros cayó 3-1 ante Alianza FC, La Equidad perdió 3-0 contra Santa Fe, Unión Magdalena empató 2-2 con Pereira y Envigado igualó 1-1 con América.
En esos casos, Unión y Envigado mantuvieron el promedio que tenían, mientras que el de los otros tres equipos citados cayó, pero no al punto de ir a casillas de descenso para el final de la temporada.
Tabla del descenso de la Liga Betplay 2025 tras la fecha 14
20. Unión Magdalena – Prom. 0,66 – 23 pts
19. Envigado – Prom. 0,84 – 93 pts
18. Boyacá Chicó – Prom. 1,02 – 113 pts
17. Llaneros – Prom. 1,15 – 38 pts
16. La Equidad – Prom. 1,15 – 128 pts
15. Cali – Prom. 1,17 – 130 pts
Conviene aclarar que el promedio del descenso se elabora únicamente con los resultados de la fase ‘todos contra todos’ de las tres temporadas más recientes (20 partidos por torneo). Los puntos obtenidos en cuadrangulares semifinales o finales no se suman para este cálculo.
Por ahora, todo indica que la Dimayor mantendrá para 2025 el sistema tradicional de descenso, a pesar de que en los últimos meses se han planteado posibles modificaciones. Así las cosas, al cierre de la fase regular serán dos los equipos que perderán la categoría.
