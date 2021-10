Liga BetPlay: a cuatro fechas del final, así va la tabla del descenso

Se jugó la fecha 16 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, y cuando solo restan cuatro fechas para finalizar la fase regular del campeonato, es menester recordar a los clubes que 'coquetean' con el descenso.

En esta oportunidad como ha sido costumbre en el último tiempo, serán dos los equipos que el 30 de noviembre jugarán su último partido en primera división, y con Atlético Huila ya sentenciado a jugar en la B el próximo año, queda un cupo por definirse.

Así, son cuatro los equipos que luchan en al actualidad por zafarse del descenso, pues entre sí hay una diferencia máxima de seis puntos, cuando restan doce por disputarse.

Así está la tabla del descenso en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2021 2:

20. Atlético Huila, 95 puntos (descendido)

19. Deportes Quindío, 109

18. Patriotas, 115

17. Deportivo Pereira, 116

16. Jaguares, 116

Cabe recordar que en las próximas jornadas habrá duelos directos en esta lucha, pues aún queda por jugarse el Pereira vs Jaguares de la fecha 18, Quindío vs Patriotas en la fecha 19 y Patriotas vs Jaguares en la última jornada.