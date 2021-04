Liga Betplay: apretada tabla de posiciones en el inicio de la fecha 17

Este sábado se dio inicio a la fecha 17 de la Liga Betplay con dos partidos trascendentales para la clasificación. La noche dejó a Nacional como primer clasificado en la Liga y Millonarios complicó su presencia en los 8 frente a un Tolima que está más cerca de la siguiente fase.

A primera hora Atlético Nacional goleó a Envigado y se clasificó a los cuartos de final de la Liga Betplay, mientras piensa en la fase previa de la Copa Libertadores.

Más adelante Millonarios y Deportes Tolima tuvieron un aburrido empate sin goles que dejó enredado al equipo de Gamero y los pijaos con mayor tranquilidad antes de ir a resolver su pase a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

La jornada se completará con los siguientes partidos: América vs La Equidad, Boyacá Chicó vs Pasto, Junior vs Águilas, Bucaramanga vs Patriotas, Once Caldas vs Jaguares, Pereira vs Medellín y Alianza Petrolera vs Santa Fe.

Vea AQUÍ la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Tabla de posiciones, Liga Betplay, fecha 17:



1. Nacional 31pts (16PJ)

2. Tolima 29pts (16PJ)

3. Deportivo Cali 28pts (16PJ)

4. Junior 27pts (16PJ)

5. Santa Fe 27pts (15PJ)

6. Millonarios 27pts (16PJ)

7. La Equidad 27pts (16PJ)

8. América 25pts (15PJ)

____________________

9. Medellín 25pts (15PJ)

10. Deportivo Pasto 20pts (14PJ)

11. Jaguares 20pts (15PJ)

12. Bucaramanga 19 pts (14PJ)