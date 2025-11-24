Liga Betplay: árbitros confirmados para la fecha 3 de cuadrangulares

La Comisión Arbitral de la Dimayor dio a conocer las ternas arbitrales para la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. La emisión oficial fue publicada el 24 de noviembre.

Puede leer: Tres bajas en Santa Fe para recibir a Tolima por cuadrangulares

En el enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, el árbitro designado es Diego Ruiz, asistido por Alexander Guzmán y Richard Ortiz. El cuarto árbitro será Steven Camargo, el VAR estará a cargo de Keiner Jiménez y como AVAR figura Nataly Artega.

Para el partido entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza CEIF la terna está compuesta por el árbitro Carlos Ortega, con asistentes Miguel Roldán y Juan García; como cuarto árbitro fue designado Jorgin Camacho, mientras que el VAR estará encabezado por Leonard Mosquera con Sebastián Toro como AVAR.

En el duelo entre Atlético Nacional y Junior FC, el árbitro encargado será Diego Ulloa, acompañado por los asistentes Robinson Medina y Daniel Alzate. El cuarto árbitro será Jonathan Paniagua, mientras que el VAR será manejado por Fernando Acuña y como AVAR estará Johan Castro.