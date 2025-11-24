Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 15:50
Liga Betplay: árbitros confirmados para la fecha 3 de cuadrangulares
Entre el martes 25 y el jueves 27 se disputará la tercera jornada.
La Comisión Arbitral de la Dimayor dio a conocer las ternas arbitrales para la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. La emisión oficial fue publicada el 24 de noviembre.
En el enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, el árbitro designado es Diego Ruiz, asistido por Alexander Guzmán y Richard Ortiz. El cuarto árbitro será Steven Camargo, el VAR estará a cargo de Keiner Jiménez y como AVAR figura Nataly Artega.
Para el partido entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza CEIF la terna está compuesta por el árbitro Carlos Ortega, con asistentes Miguel Roldán y Juan García; como cuarto árbitro fue designado Jorgin Camacho, mientras que el VAR estará encabezado por Leonard Mosquera con Sebastián Toro como AVAR.
En el duelo entre Atlético Nacional y Junior FC, el árbitro encargado será Diego Ulloa, acompañado por los asistentes Robinson Medina y Daniel Alzate. El cuarto árbitro será Jonathan Paniagua, mientras que el VAR será manejado por Fernando Acuña y como AVAR estará Johan Castro.
Para el enfrentamiento entre América de Cali y Independiente Medellín, la terna arbitral está conformada por el árbitro Carlos Márquez, con asistentes Yeison Vásquez y Yohan Peña; el cuarto árbitro será Deivy Guetio, y en el VAR se encuentran Nicolás Rodríguez como responsable de video y John León como AVAR.
Estas designaciones llegan en un momento crucial de los cuadrangulares semifinales, pues los grupos están muy parejos y se pueden empezar a definir algunos eliminados.
La publicación de las ternas permite también a los equipos analizar los perfiles de los árbitros y ajustar estrategias disciplinarias, pues los enfrentamientos son clave y las tarjetas pueden pasar factura.
Con esta información oficial, los clubes, cuerpos técnicos y aficionados ya conocen quiénes serán los encargados de impartir justicia en la fecha 3, lo que marca un paso más hacia la definición de la Liga Betplay.
Fuente
Antena 2