Liga Betplay: árbitros para la primera fecha de cuadrangulares
La primera jornada de las semifinales del FPC se disputará a mitad de semana.
La Dimayor confirmó los árbitros designados para la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, que comenzará con el duelo entre Fortaleza CEIF y Deportes Tolima, programado para el mrtes 18 de noviembre a las 6:30 p. m. en Bogotá.
Para este compromiso, el árbitro central será Carlos Betancur (Valle), uno de los más experimentados del país. En el VAR estará Luis Trujillo (Valle) y como AVAR fue designada Nataly Arteaga (Nariño).
El segundo partido de la fecha se disputará el miércoles 19 de noviembre a las 6:30 p. m., cuando Atlético Bucaramanga reciba a Independiente Santa Fe en el estadio Américo Montanini.
Este encuentro estará dirigido por Luis Delgado (Valle) como juez central. El VAR será manejado por Luis Picón (Antioquia) y la asistente de video (AVAR) será María Daza (Norte).
A las 8:30 p. m. del mismo miércoles, Junior FC enfrentará en Barranquilla al Independiente Medellín, en otro de los duelos atractivos de esta primera jornada.
La Comisión Arbitral designó a Andrés Rojas (Bogotá) como árbitro principal, acompañado en el VAR por Ricardo García (Santander) y en el AVAR por Paula Fernández (Bogotá).
El cierre de la fecha será el jueves 20 de noviembre a las 7:30 p. m., con una nueva edición del partido entre Atlético Nacional y América de Cali en el Atanasio Girardot.
Para este compromiso, la responsabilidad recaerá en Carlos Ortega (Bolívar) como árbitro central. En el VAR estará Fernando Acuña (Boyacá) y en el AVAR John León (Caldas).
