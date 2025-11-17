Liga Betplay: árbitros para la primera fecha de cuadrangulares

La Dimayor confirmó los árbitros designados para la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, que comenzará con el duelo entre Fortaleza CEIF y Deportes Tolima, programado para el mrtes 18 de noviembre a las 6:30 p. m. en Bogotá.

Para este compromiso, el árbitro central será Carlos Betancur (Valle), uno de los más experimentados del país. En el VAR estará Luis Trujillo (Valle) y como AVAR fue designada Nataly Arteaga (Nariño).

El segundo partido de la fecha se disputará el miércoles 19 de noviembre a las 6:30 p. m., cuando Atlético Bucaramanga reciba a Independiente Santa Fe en el estadio Américo Montanini.

Este encuentro estará dirigido por Luis Delgado (Valle) como juez central. El VAR será manejado por Luis Picón (Antioquia) y la asistente de video (AVAR) será María Daza (Norte).