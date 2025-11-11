Liga BetPlay arde: cinco equipos pelean por el punto invisible

Queda solo una fecha para que termine la fase regular de la Liga BetPlay 2025-II y en estos diez partidos que restan, hay varias cosas por definir. La primera es nada más ni nada menos que la clasificación para los cuadrangulares semifinales del rentado local, dado que todavía quedan dos cupos disponibles para cuatro clubes y el punto invisible.

Vea también: Santa Fe confirmó la fecha en la que tendrá nuevo director técnico

Esa ventaja deportiva puede llegar a ser esencial en las fases finales. Aunque en muy pocas oportunidades ha dado éxito obtener el primer o el segundo puesto, en caso de empatar en unidades con rivales en los grupos de los cuadrangulares, esto podría hacer clasificar a quien tenga el punto invisible. De esa manera, Atlético Bucaramanga clasificó a la final en 2024-I.

Para la definición de la Liga BetPlay hay cinco equipos que quieren sellar la clasificación en la primera o segunda plaza. Estos clubes pelearán por los dos únicos cupos que darán ese privilegio de clasificación en la fase final.

LOS CINCO CLUBES QUE PELEAN POR EL PUNTO INVISIBLE

En estos momentos, el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional parten con el favoritismo para ser primero y segundo de la Liga BetPlay en este último partido. Los ‘Poderosos’ recibirán al América, mientras que los verdolagas se verán las caras con el Junior en Barranquilla. Cada uno tiene 37 unidades y buscan validar lo hecho en estas 19 fechas.

Por su parte, detrás de los dos clubes antioqueños hay otros tres equipos que están peleando por esa oportunidad de sellar la clasificación como primero o segundo, para ser cabeza de grupo y para mantener la ventaja deportiva. En esta batalla por esas dos plazas, Atlético Bucaramanga suma la misma cantidad de puntos que el primero y el segundo de la tabla de posiciones.

Le puede interesar: Santa Fe definió renovaciones para la Libertadores: ¿Quién hace falta?

En ese sentido, si estos clubes ganan sus respectivos partidos, la conversación sería entre Medellín, Nacional y Bucaramanga para quedarse con los cupos de ventaja deportiva y de cabeza de grupo. Sin embargo, si tropiezan, Deportes Tolima y Fortaleza también podrían alcanzar la cima.

ASÍ SE DEFINE EL PUNTO INVISIBLE EN LA FECHA 20

Medellín y Nacional están empatados con 37 unidades y con +15 en la diferencia de goles. La victoria ante América y Junior respectivamente haría que siguieran en la cima, siempre y cuando, Atlético Bucaramanga no sume de a tres frente al Deportivo Pasto en condición de visitante.

Si los tres equipos ganan, habrá que esperar a definir la diferencia de goles. Por ahora, Medellín y Nacional tienen un gol más en ese rubro que Bucaramanga y será clave para los ‘Leopardos’ poder ganar por varios tantos, superando a los dos clubes antioqueños.

Lea también: Lorenzo confirmó que ya tiene una base para el Mundial y se respeta

Por su parte, Deportes Tolima y Fortaleza la tienen más complicada. Tendrán que ganar ante Águilas Doradas y Unión Magdalena respectivamente y que Medellín, Nacional y Bucaramanga caigan en sus encuentros definitivos. Tolimenses y bogotanos podrían sumar de a tres aguardando que los dos antioqueños y el club bumangués pierdan por varios goles.

Para el Tolima, la diferencia de gol es un problema de más con un registro de +11, cuatro menos que los dos de Medellín y tres menos que Bucaramanga. Fortaleza tiene +8 y están siete goles abajo que los líderes.