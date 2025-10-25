Liga Betplay: así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Millonarios

Millonarios le ganó a Independiente Santa Fe en la jornada de este sábado y esos tres puntos revivieron las ilusiones del conjunto 'embajador'.

Asimismo, la derrota de los 'cardenales' ponen al equipo rojo de Bogotá a hacer cuentas, pues quedó por fuera de los ocho a falta de tres jornadas para finalizar la etapa de todos contra todos.

Tabla de posiciones tras la victoria de Millonarios:

1. Bucaramanga, 34 puntos

2. Medellín, 31

3. Junior, 31

4. Fortaleza, 31

5. Tolima, 29

6. Nacional, 28

7. Llaneros, 25

8. Águilas, 24

9. América, 23

10. Alianza, 23

11. Santa Fe, 22

12. Millonarios, 21

13. Cali, 20