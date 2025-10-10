Liga Betplay: cinco equipos que lucharán por no descender en 2026

Dimayor ha propuesto varios cambios al fútbol profesional colombiano en sus dos categorías, y uno de ellos pasa por la cantidad de equipos, pues la intención es que vuelvan a ser 18 por categoría. Eso implicaría realizar modificaciones en el sistema de descenso.

No obstante, por ahora no se ha confirmado modificación alguna para el próximo año, por lo que se entiende que el sistema de descenso continuará igual, con dos equipos cayendo a segunda categoría con base en el promedio de los últimos tres años.

Así las cosas, ya hay un bosquejo de cómo iniciará la tabla del descenso el próximo año, pues si bien restan seis fechas para finalizar la fase regular de este 2025-II, partiendo del rendimiento actual de los equipos comprometidos, se puede prevér que no habrá mayores movimientos en esta tabla.

Los equipos que entrarán comprometidos en el descenso para 2026

Teniendo en cuenta el ejercicio que realiza el periodista José Orlando Ascenso, los cinco equipos que lucharán por no descender en 2026 son Boyacá Chicó, La Equidad, Deportivo Cali, Alianza FC y Águilas Doradas.