Vie, 10/10/2025 - 21:21
Liga Betplay: cinco equipos que lucharán por no descender en 2026
Aún no se define el sistema de ascenso y descenso para la próxima temporada en el fútbol profesional colombiano.
Dimayor ha propuesto varios cambios al fútbol profesional colombiano en sus dos categorías, y uno de ellos pasa por la cantidad de equipos, pues la intención es que vuelvan a ser 18 por categoría. Eso implicaría realizar modificaciones en el sistema de descenso.
No obstante, por ahora no se ha confirmado modificación alguna para el próximo año, por lo que se entiende que el sistema de descenso continuará igual, con dos equipos cayendo a segunda categoría con base en el promedio de los últimos tres años.
Así las cosas, ya hay un bosquejo de cómo iniciará la tabla del descenso el próximo año, pues si bien restan seis fechas para finalizar la fase regular de este 2025-II, partiendo del rendimiento actual de los equipos comprometidos, se puede prevér que no habrá mayores movimientos en esta tabla.
Los equipos que entrarán comprometidos en el descenso para 2026
Teniendo en cuenta el ejercicio que realiza el periodista José Orlando Ascenso, los cinco equipos que lucharán por no descender en 2026 son Boyacá Chicó, La Equidad, Deportivo Cali, Alianza FC y Águilas Doradas.
Lo anterior, asumiendo que Unión Magdalena será el equipo que descienda en este 2025. En caso de salvarse, es probable que inicie comprometido en esta tabla para el próximo año.
No se tiene en cuenta a los dos equipos que ascenderán para el próximo año, pues estos labrarán su promedio con base en su rendimiento anual, y podría darse un caso como el de Llaneros FC, que ascendió para este 2025 y dado su buen rendimiento, ya zafó del descenso para esta temporada, y de momento, para la próxima.
¿Es posible que cambie el sistema de descenso en Colombia?
En caso de que Dimayor y sus 36 clubes afiliados resuelvan modificar el sistema de descenso para el próximo año, es posible que sean cuatro los equipos que pierdan la categoría, e incluso se analiza desaparecer el promedio, y que más bien se haga por reclasificación anual. De momento no hay cambios.
