Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 21:32
Liga BetPlay: clasificación a Libertadores y Sudamericana tras la fecha 8
Los equipos buscan sellar la clasificación para las copas internacionales de 2026.
Terminó la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-II y a falta de doce partidos para finalizar la primera fase, la tabla de reclasificación sigue dando de qué hablar a la espera de definir a los dos clubes que clasificarán para la Copa Libertadores, sumado a los dos campeones del año y los tres elencos que sellarán el paso a la Copa Sudamericana.
Independiente Santa Fe ya selló su presencia en la Copa Libertadores del 2026 tras levantar el título en el primer semestre. Ahora esperará por el segundo campeón del año y los dos clubes que lideren la tabla de reclasificación. Justamente, los cardenales están en la parte alta, y, en caso de acabar el torneo en la primera o segunda casilla, el equipo detrás de los albirrojos tendrá ese privilegio.
Millonarios que no le ha ido bien en este torneo dejó resguardos del primer semestre para poder estar en la parte alta y acercarse a la zona de Copa Sudamericana. Afortunadamente, el octavo que persigue al elenco albiazul está diez puntos por debajo.
Con 51 puntos, Millonarios está a 12 puntos de Medellín que lidera la tabla y a diez de Santa Fe que es escolta. En ese sentido, los dirigidos por Hernán Torres tendrían que quedar terceros en la reclasificación para asegurar Libertadores, dado que su rival de patio cederá boleto por ser campeón.
Nacional, Junior y América también están en zona cercana a la Copa Libertadores y en estos momentos, están buscando el primer paso que es afianzarse por lo menos en Sudamericana.
TABLA DE RECLASIFICACIÓN DE LA LIGA BETPLAY 2025-II
1. Medellín | 63 puntos | clasificado a Copa Libertadores parcialmente
2. Santa Fe | 61 puntos | clasificado a Copa Libertadores por ser campeón
3. Deportes Tolima | 60 puntos | clasificado a Copa Libertadores parcialmente porque Santa Fe cede por haber sido campeón del primer semestre
4. Atlético Nacional | 56 puntos | clasificado a Copa Sudamericana parcialmente
5. Junior | 55 puntos | clasificado para la Copa Sudamericana parcialmente
6. América de Cali | 53 puntos | clasificado para la Copa Sudamericana parcialmente
7. Millonarios | 51 puntos
8. Pereira | 40 puntos
9. Bucaramanga | 39 puntos
10. Once Caldas | 39 puntos
11. Alianza | 38 puntos
12.Pasto | 34 puntos
13. Llaneros | 34 puntos
14. Deportivo Cali | 34 puntos
15. Fortaleza | 34 puntos
16. Águilas Doradas | 28 puntos
17. Envigado | 28 puntos
18. Boyacá Chicó | 27 puntos
19. Unión Magdalena | 19 puntos
20. La Equidad | 19 puntos
Fuente
Antena 2