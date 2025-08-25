Liga BetPlay: clasificación a Libertadores y Sudamericana tras la fecha 8

Terminó la octava fecha de la Liga BetPlay 2025-II y a falta de doce partidos para finalizar la primera fase, la tabla de reclasificación sigue dando de qué hablar a la espera de definir a los dos clubes que clasificarán para la Copa Libertadores, sumado a los dos campeones del año y los tres elencos que sellarán el paso a la Copa Sudamericana.

Independiente Santa Fe ya selló su presencia en la Copa Libertadores del 2026 tras levantar el título en el primer semestre. Ahora esperará por el segundo campeón del año y los dos clubes que lideren la tabla de reclasificación. Justamente, los cardenales están en la parte alta, y, en caso de acabar el torneo en la primera o segunda casilla, el equipo detrás de los albirrojos tendrá ese privilegio.

Vea también: Bolivia anunció la última convocatoria con la que busca acceder al Mundial 2026

Millonarios que no le ha ido bien en este torneo dejó resguardos del primer semestre para poder estar en la parte alta y acercarse a la zona de Copa Sudamericana. Afortunadamente, el octavo que persigue al elenco albiazul está diez puntos por debajo.

Con 51 puntos, Millonarios está a 12 puntos de Medellín que lidera la tabla y a diez de Santa Fe que es escolta. En ese sentido, los dirigidos por Hernán Torres tendrían que quedar terceros en la reclasificación para asegurar Libertadores, dado que su rival de patio cederá boleto por ser campeón.

Nacional, Junior y América también están en zona cercana a la Copa Libertadores y en estos momentos, están buscando el primer paso que es afianzarse por lo menos en Sudamericana.

TABLA DE RECLASIFICACIÓN DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

1. Medellín | 63 puntos | clasificado a Copa Libertadores parcialmente

2. Santa Fe | 61 puntos | clasificado a Copa Libertadores por ser campeón

3. Deportes Tolima | 60 puntos | clasificado a Copa Libertadores parcialmente porque Santa Fe cede por haber sido campeón del primer semestre

Le puede interesar: Junior en lo alto; Cali perdió chance de oro: posiciones de Liga BetPlay tras fecha 8

4. Atlético Nacional | 56 puntos | clasificado a Copa Sudamericana parcialmente

5. Junior | 55 puntos | clasificado para la Copa Sudamericana parcialmente

6. América de Cali | 53 puntos | clasificado para la Copa Sudamericana parcialmente

7. Millonarios | 51 puntos

8. Pereira | 40 puntos

9. Bucaramanga | 39 puntos

10. Once Caldas | 39 puntos

Lea también: Llaneros superó al Cali; así está la tabla del descenso tras la fecha 8 de Liga BetPlay

11. Alianza | 38 puntos

12.Pasto | 34 puntos

13. Llaneros | 34 puntos

14. Deportivo Cali | 34 puntos

15. Fortaleza | 34 puntos

16. Águilas Doradas | 28 puntos

17. Envigado | 28 puntos

18. Boyacá Chicó | 27 puntos

19. Unión Magdalena | 19 puntos

20. La Equidad | 19 puntos